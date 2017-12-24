Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Büyükekşi: 2018'de ihracatta rekor kıracağız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi 2017 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu yılı ihracat ve istikrar için "atılım yılı" olarak ilan ettiklerini, koyulan hedefleri aşmak için de bir yol haritası oluşturduklarını anımsattı.

Bu yıl hükümetten talep ettikleri desteklerin birçoğunun kabul gördüğünü bildiren Büyükekşi, "Verilen destekler, ihracatçılarımıza can suyu oldu. Aynı zamanda, dünya ekonomisindeki toparlanma da ihracatımıza misliyle yansıdı." dedi.

Büyükekşi, "2018 yılında ise ihracatta OVP hedefi olan 169 milyar doları aşarak tüm zamanların rekorunu kıracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İngiltere, Japonya ve Endonezya’da yeni TTM’ler açacağız"

Mehmet Büyükekşi, TİM olarak bu yıl 28 ülkeye ticaret heyeti organize ettiklerini, Afrika’dan Uzak Doğu’ya, Avrupa’dan Orta Doğu’ya kadar birçok ülkeye ihracatçıları götürdüklerini söyledi.

Gelecek yıl ise Şili’den Japonya’ya Senegal’den Ukrayna’ya en az 30 ülkeye ticaret heyeti organize etmeyi planladıklarını bildiren Büyükekşi, "İhracatçılarımıza ilgili pazar hakkında bilgi verdiğimiz 'ROTA' programlarımıza 2018 yılında da devam edeceğiz. Bu yıl ihracatçılarımıza 9 ülke hakkında bilgi verdik. 2018’de ise en az 10 ülkeyi daha detaylarıyla anlatacağız.

Yine 2017 yılı içerisinde Türkiye Ticaret Merkezleri Projesini hayata geçirdik. Bu çerçevede Tahran, New York, Chicago ve Dubai’de Türkiye Ticaret Merkezleri’ni açtık. 2018 yılında ise İngiltere, Japonya ve Endonezya’da yeni TTM’ler açacağız. ABD’deki TTM’lerimize biri Miami diğeri yine New York olmak üzere iki yeni TTM daha ekleyeceğiz. Rusya, Almanya, Katar gibi ülkeler ise TTM açmayı planladığımız ülkelerin başında yer alıyor." bilgilerini verdi.

"2018 istihdamın artmaya devam ettiği bir yıl olacak"

Büyükekşi, "İnanıyoruz ki 2018 yılı Türkiye için güçlü büyümenin devam ettiği, risklerin görece olarak daha aşağıya indiği, istihdamın artmaya devam ettiği bir yıl olacak. Güçlü büyüme momentumunu 2018 yılında da devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.