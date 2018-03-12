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Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor

Avrupa Havalimanları Konseyi'nin 2018 Ocak raporuna göre, "yılda 25 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları" sıralamasında Atatürk Havalimanı ilk sırada yer aldı.

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Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor

Avrupa Havalimanları Konseyi'nin (ACI EUROPE) 2018 Ocak raporuna göre, Avrupa'nın en çok büyüyen havalimanı Atatürk Havalimanı olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci, Antalya Havalimanı dördüncü sırada yer aldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürü (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ACI EUROPE'un 2018 Ocak ayı raporuna göre, "Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki "muhteşem yükselişinin sürdüğüne" dikkat çekti.

Funda Ocak, verilere göre Avrupa'da yolcu trafiğinde bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artış gerçekleştiğini, Avrupa dışındaki pazarların yüzde 14,6'lık katkısının bu gelişime büyük katkı sağladığını kaydederek, bunda Türkiye havalimanlarındaki yüzde 28,1'lik artışın etkisinin büyük olduğunu vurguladı.

Avrupa yolcu trafiğine katkı sağlayan ilk 5 havalimanının toplam payının yüzde 9,3 olduğunu aktaran Ocak, şu bilgileri verdi:

"Bu performansa en çok katkı sağlayan yüzde 30,3 artış ile Atatürk Havalimanı oldu. 'Yılda 25 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verilen havalimanları' sıralamasında ocak ayında Atatürk Havalimanı, yolcusunu bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 30,3 artırarak Avrupa'nın en çok büyüyen havalimanı oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı yüzde 25,3 artışla ikinci olurken, Lizbon Havalimanı yüzde 15,2 artışla üçüncü, Antalya Havalimanı yüzde 14,3 artışla dördüncü, Moskova Havalimanı yüzde 12,6 artışla beşinci sırada yer aldı.

'Yılda 10 milyon ile 25 milyon aralığında yolcuya hizmet verilen havalimanları' sıralamasında bir önceki yılın ocak ayına göre Ankara Esenboğa Havalimanı yüzde 47,8'lik artış ile yolcusunu en fazla artıran havalimanı oldu. Bunu yüzde 20,8 ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı izledi. Budapeşte (yüzde 16,7) üçüncü, Varşova WAW (yüzde 16,4) dördüncü, Tel Aviv (yüzde 14,6) beşinci sırada yer aldı."

Kaynak: AA

Etiketler: sabiha gökçen havalimanı, funda ocak, DHMİ, avrupa, Atatürk Havalimanı
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