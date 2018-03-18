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Türkiye halı ihracatında dünya ikincisi

Türkiye, 2013-2017 dönemini kapsayan 5 yılda 10,6 milyar dolarlık halı ihracatı yaptı.

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Türkiye halı ihracatında dünya ikincisi

Türkiye, Çin'den sonra dünyada en fazla halı ihraç eden ülke konumunda. Bu sektörde 2013'te 2,2 milyar dolarlık ihracat yapan Türkiye, 2014'te 2,3, 2015'te 2, 2016'da 1,9 ve 2017'de 2,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Böylece 5 yılda ihraç edilen halıların toplam tutarı 10,6 milyar dolara ulaştı.

En çok makine halısı satıldı

Söz konusu dönemde ihraç edilen halıların alt kalemlerine bakıldığında, makine halıları 9,1 milyar dolarla ilk sırada yer aldı.

Tüfte edilmiş halılar 1,1 milyar dolarla ikinci sırayı alırken, bunu 400 milyon dolarla el dokuması halılar izledi.

En çok Suudi Arabistan'a halı satıldı

Söz konusu yıllarda en fazla halı ihracatı yapılan ülke 1,7 milyar dolarla Suudi Arabistan oldu. Bu ülkeyi 1,6 milyar dolarla ABD, 861 milyon dolarla Irak ve 584 milyon dolarla Almanya izledi.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, halı ihracatı, çin
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