TÃ¼rkiye giriÅŸimcilikte 62 Ã¼lke iÃ§inde ikinci

KÃ¼Ã§Ã¼k ve Orta Ã–lÃ§ekli Ä°ÅŸletmeleri GeliÅŸtirme ve Destekleme Ä°daresi (KOSGEB) BaÅŸkanÄ± Recep BiÌ‡Ã§er, KÃ¼resel GiriÅŸimcilik MonitÃ¶rÃ¼ (GEM) bÃ¼yÃ¼me potansiyeline sahip erken dÃ¶nem giriÅŸimcilerin sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada, TÃ¼rkiye'nin 62 Ã¼lke arasÄ±nda 2. sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

BiÃ§er, dÃ¼nyanÄ±n en kapsamlÄ± giriÅŸimcilik projesi sayÄ±lan, KÃ¼resel GiriÅŸimcilik MonitÃ¶rÃ¼ 2016 sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu. KÃ¼resel GiriÅŸimcilik MonitÃ¶rÃ¼'nÃ¼n, giriÅŸimcilik ekosistemini analiz ederek, ekonomik bÃ¼yÃ¼me sÃ¼recindeki etkisini tespit etmek amacÄ±yla geliÅŸtirildiÄŸini anlatan BiÃ§er, sÃ¶z konusu araÅŸtÄ±rmanÄ±n, TÃ¼rkiye'de KOSGEB Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde, Yeditepe Ãœniversitesinin akademik desteÄŸi ve TÃ¼rk Ekonomi BankasÄ±nÄ±n (TEB) katkÄ±larÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

KÃ¼resel GiriÅŸimcilik MonitÃ¶rÃ¼ araÅŸtÄ±rmasÄ±na katÄ±lan Ã¼lkelerin, dÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 69,2'sini ve dÃ¼nya GSYH'sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 84,9'unu kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BiÃ§er, araÅŸtÄ±rma verilerinden bir rapor hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu rapora gÃ¶re dÃ¼nya genelindeki giriÅŸimcilerin yÃ¼zde 55'inin, gelecek 5 yÄ±l iÃ§inde en az bir iÅŸ kurmayÄ± umduklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

BiÃ§er, "Ortalama Toplam Erken DÃ¶nem GiriÅŸimcilik OranÄ±"nÄ±n, 18-64 yaÅŸlarÄ± arasÄ±ndaki bireylerin yÃ¼zdesi olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydederek, "Erken dÃ¶nem giriÅŸimcilik oranÄ±, faktÃ¶r odaklÄ± ekonomilerde yÃ¼ksek seviyede olma eÄŸilimi gÃ¶sterirken, ekonomik kalkÄ±nma seviyeleri yÃ¼ksek Ã¼lkelerde azalÄ±ÅŸ gÃ¶steriyor. FaktÃ¶r odaklÄ± ekonomilerde bu oran ortalama yÃ¼zde 17, etkinlik gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ ekonomilerde yÃ¼zde 14, yenilik odaklÄ± ekonomilerde ise yÃ¼zde 9 olarak hesaplanÄ±yor." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'de erken dÃ¶nem giriÅŸimcilik oranÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 16,1 olarak belirlendiÄŸine dikkati Ã§eken BiÃ§er, KÃ¼resel GiriÅŸimcilik MonitÃ¶rÃ¼ bÃ¼yÃ¼me potansiyeline sahip erken dÃ¶nem giriÅŸimcilerin sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada, TÃ¼rkiye'nin 62 Ã¼lke arasÄ±nda 2. sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. AraÅŸtÄ±rmanÄ±n detaylarÄ±na deÄŸinen BiÃ§er, geÃ§en yÄ±l erkeklerin erken dÃ¶nem giriÅŸimcilik faaliyetine katÄ±lÄ±mÄ±nda azalma gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, kadÄ±n giriÅŸimci oranÄ±nda artÄ±ÅŸ meydana geldiÄŸini vurguladÄ±.

BiÃ§er, bÃ¶lgesel olarak toplam erken evre giriÅŸimci faaliyet oranlarÄ±nÄ±n, Latin Amerika, Karayipler ve Afrika'da en yÃ¼ksek seviyelerde olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "TÃ¼rkiye (yÃ¼zde 16,1) ise Asya bÃ¶lgesinde yer alan Ã‡in (yÃ¼zde 10,3), Hindistan (yÃ¼zde 10,6) ve Ä°srail'den (yÃ¼zde 11,3) daha yÃ¼ksek giriÅŸimcilik oranÄ±na sahip. En dÃ¼ÅŸÃ¼k bÃ¶lgesel giriÅŸimcilik oranlarÄ± Avrupa'da gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, Ä°talya, Almanya ve Bulgaristan gibi Ã¼lkelerde bu oran yÃ¼zde 5'in altÄ±nda." ifadesini kullandÄ±.