'Türkiye gıda, tarım ve hayvancılıkla kalkınacaktır'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, gıdanın öneminin her geçen yıl daha da arttığını söyledi.

Türkiye'nin tarımsal üretimde çok ciddi bir potansiyeli bulunduğuna işaret eden Fakıbaba, "Türkiye gelişecek ve kalkınacaksa mutlaka gıda, tarım ve hayvancılıkla kalkınacaktır. İstihdamı biz bununla sağlayacağız. Tarımdan, hayvancılıktan kazandığımız parayla çok köprüler, yollar, raylı sistemi yapabiliriz."

"Farklılıklarımız zenginliğimizdir"

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle Türkiye'yi çok ciddi bir uçuruma süreklediğini vurgulayan Fakıbaba, darbe girişiminin sonuçlanması durumunda ülkenin ne hale gelebileceğini kimsenin tahmin bile edemeyeceğini söyledi.

Fakıbaba, farklı etnik yapıların önemli bir zenginlik kaynağı olduğuna da değinerek, "Başkaları bunu elimizden almaya çalışıyor. Türk, Kürt veya Arap olmak önemli değil önemli olan iyi insan olabilmektir. Önemli olan bulunduğunuz şehre, topluma ve ülkeye yaşadığınız dünyadaki insanlara hizmet etmenizdir. " şeklinde konuştu.

Fakıbaba, konuşmasının ardından fakülte bahçesinde bir süre öğrencilerle sohbet etti, ziraat mühendisliği öğrencileri tarafından yetiştirilen kavun ve salatalıktan satın aldı.

Kaynak: AA