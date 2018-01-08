  • 08 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.749
    EURO 4.496
  • BIST 116940.22
    ALTIN 159.092
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye geçen yıl fındıktan 1,86 milyar dolar kazandı

Türkiye geçen yıl fındıktan 1,86 milyar dolar kazandı

Türkiye, 2017 yılında 112 ülkeye 1 milyar 867 milyon dolar karşılığında 269 bin 623 ton fındık sattı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiye geçen yıl fındıktan 1,86 milyar dolar kazandı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye geçen yıl 112 ülkeye fındık ihraç etti. Ülkenin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden fındıkta geçen yıl 269 bin 623 ton fındık satılarak, 1 milyar 866 milyon 877 bin 685 dolar gelir elde edildi.

Türkiye'nin geçen yıl en fazla fındık ihraç ettiği ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya ve Fransa oldu.

Almanya 437 milyon 635 bin 314 dolar karşılığında 63 bin 542 ton, İtalya 364 milyon 598 bin 678 dolar karşılığında 54 bin 434 ton, Fransa ise 158 milyon 843 bin 915 dolar karşılığında 22 bin 859 ton fındık aldı.

Türkiye, geçen sene en az fındık ihracatını Ruanda'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 10 kilogram olurken, 104 dolar gelir elde edildi. Ruanda'yı 16 kilogramla Maldiv Adaları ve 30 kilogramla da Senegal takip etti.

Son yıllarda Türkiye'nin en büyük fındık pazarlarından biri haline gelen Çin'e yapılan ihracat, önceki yıla göre artış gösterdi. Çin'e, 2016'da 3 bin 865 ton fındık satan Türkiye, bu rakamı 2017'de 7 bin 307 tona yükseltti.

Türkiye 2017 yılında Avrupa ülkeleri ve ABD'nin yanı sıra Filistin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tirinidad Tobago, El Salvador, Yemen, Maritius ve Fiji gibi ülkelere de fındık sattı.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğ, fındık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER