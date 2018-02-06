Türkiye-Filipinler 1. Dönem KEK Toplantısı yapıldı

Ekonomi Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantı öncesi, Canikli ve Lopez, 45 dakika baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından Canikli ve Lopez, Türkiye-Filipinler 1. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından, iki ülke arasında mutabakat zabtı imzalandı.

Başbakanlık Yatırım ve Destek Ajansı (ISPAT) ile Filipinler Yatırım Kurulu arasındaki Ticaret ve Yatırımların Teşvikine Yönelik Mutabakat Zaptı'na, ISPAT Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli ve Filipinler Teknik Heyet Başkanı Ceferine Rodolfo imza attı.

Tarım alanındaki Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Filipinler Tarım Otoritesi arasındaki mutabakat zaptı, Milli Savunma Bakanı Canikli ve Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Rowena Sanchez tarafından imzalandı.

Canikli ile Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanı Ramon Lopez ise Türkiye-Filipinler 1. Dönem KEK Toplantısı mutabakat zaptını imzaladı.

İmzalanan mutabakat zaptı, Türkiye ile Filipinler arasındaki savunma sanayi alanındaki iş birliğine de boyut kazandıracak.

Türkiye ile Filipinler arasında 2017 yılında İstanbul'da savunma sanayi alanında niyet beyanı imzalanmıştı.

Kaynak: AA