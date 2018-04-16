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Buradasınız : » » Türkiye, enerji talep büyümesinde liderliğe oynuyor

Türkiye, enerji talep büyümesinde liderliğe oynuyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Çin'den sonra enerji talep büyümesinde ikinci sırada olduğunu söyledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Uluslararası Enerji Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Albayrak, Alman mevkidaşı Peter Altmaier ile bir araya geldi.

"Enerji talep büyümesinde dünyada ikinciyiz"   

Bakan Albayrak, Türkiye'nin Çin'den sonra enerji talep büyümesinde ikinci sırada olduğunu söyledi.

"Enerji verimliliğinde 2023 yılına kadar 11 milyar dolardan daha büyük bir yatırım ihtiyacı ortaya koyduğundan hareketle dünyada Çin'den sonra ikinci en büyük enerji talep büyüme artışı olan bir ülkeyiz." 

"Almanya ile Türkiye arasında itici güç olacak"

Albayrak, Türkiye'nin Almanya ile yenilenebilir enerji alanında işbirliğini artırmak istediğinden bahsetti.

"Özellikle Almanya ile bu yeni dönemde işbirliğimizi enerji ve ekonomi alanında arttırarak, Türkiye-Almanya ilişkilerini çok daha iyi bir noktaya taşımak için itici güç olacağına inanıyoruz."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yenilenebilir enerji, enerji, berat albayrak
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