Türkiye ekonomisinin finansal varlıkları 9 trilyonu geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2017'nin birinci çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 9 trilyon 52 milyar TL, yükümlülükleri ise 10 trilyon 423 milyar TL düzeyine ulaştı. Finansal varlık ve yükümlülüklerin farkı olarak tanımlanan net finansal değer, negatif seyrini sürdürdü ve 1 trilyon 371 milyar TL oldu.

Dünyanın geri kalanı ve hanehalkı, yurt içi ekonominin finansmanına en büyük katkıyı sağlayan sektörler olarak gerçekleşti.

Veri dönemi boyunca hanehalkı ve dünyanın geri kalanı, finansal fazla vererek diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim ise finansal açık vererek diğer sektörlere borçlu oldu. Diğer taraftan, finansal kuruluşların net finansal değeri, üstlendikleri finansal aracılık faaliyetleri nedeniyle dengedeki pozisyonunu korudu ve yatay bir seyir izledi.

Sektörler son dönem itibarıyla finansal varlık ve yükümlülükler dağılımında incelendiğinde, finansal olmayan kuruluşlar yükümlülük, finansal kuruluşlar ise varlık tarafında en büyük sektör oldu. Finansal araç dağılımında ise hem varlık hem yükümlülük tarafında para ve mevduatlar ile krediler en ağırlıklı araçlar olarak kayıtlara geçti.