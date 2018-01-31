Türkiye ekonomisi istikrarla büyümeye devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ekonominin gayet iyi gittiğini ifade eden Yılmaz, finasal piyasaların ve reel ekonominin olumlu şekilde 2018 yılına başladığını belirtti.

Yılmaz, açıklanan ekonomik güven endeksinin önemine işaret ederek, bir önceki aya göre yüzde 10 civarında bir artış olduğunu kaydetti. Yılmaz, tüketici güven endeksi, sektörel güven endeksi, reel sektör güven endekslerinde yükselmeye dikkati çekerek, "2017'yi yüksek bir büyümeyle kapattık, 2018'i de yüksek bir güvenle açmış olduk. Bu da çok olumlu bir gösterge. Borsamızda artış söz konusu, dolar stabil kaldı, reel ekonomiyle ilgili göstergelerimiz gayet iyi gidiyor." dedi.

TÜİK'in yayımladığı eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan istihdam rakamına da değinen Yılmaz, buna göre geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 378 bin net istihdam artışı olduğunu bildirdi. Yılmaz, bunun da ekonominin etkilerinin topluma yayıldığını, kapsayıcı bir büyüme sağladıklarını gösterdiğini dile getirdi.

Yılmaz, istihdamda en az 1 milyon yeni iş imkanının oluşacağı bir yıl hedeflediklerini bildirdi.

"İstikrarla ekonomi büyümeye devam ediyor"

"Güven ve istikrarla ekonominin büyümeye devam ettiğini" ifade eden Yılmaz, vatandaşın hem yönetime hem de ekonomiye güvenini sürdürdüğünü söyledi. Yılmaz, bu çerçevede bakıldığında bu yılın, iyi bir yıl olarak göründüğünü anlattı.

Büyümenin devam edeceğini belirten Yılmaz, Orta Vadeli Program'da en az yüzde 5,5 büyüme öngördüklerini, bunu rahatlıkla yakalayacaklarını bildirdi. Söz konusu hedefi yakalamak için üç kanalın önemli olduğunu ifade eden Cevdet Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi ihracat. İhracatımız geçen yıl 157 milyar doları buldu. Bu yıl inşallah 170 milyar doları aşacak. Çünkü dış pazarlar, özellikle AB nispeten daha canlı. Kurumuz daha rekabetçi durumda, ağırlıklı olarak sanayi malı ihraç ediyoruz, sanayi üretimimiz üst noktada. Dolayısıyla bu faktörle baktığımız zaman ihracatın büyümeye etkisi olumlu olacak. İkincisi, yatırımlar kanalıyla büyümeye devam edeceğiz. 2017'de kapasite kullanım oranlarımız oldukça yükseldi. 2018'de artık yeni kapasiteler oluşacak. İlk aşamada büyüme sürecinde kapasite kullanım oranı yükselir, belli bir aşamadan sonra bu yeni kapasite oluşumunu getirir. Yeni teşvik politikalarımız, desteklerimizle de bütünleşerek güven ve istikrar ortamıyla da bütünleşerek yatırımlarımızda artış bekliyoruz. Yatırımların da büyümeye katkı sunmasını bekliyoruz. Üçüncü kanalımız ise iç talep. İç talebimiz de canlı kalmaya devam edecek. Çünkü 1 milyon 400 bine yakın yeni istihdam var. Bu istihdam piyasaya da elbette yansıyacak, yansımaya da devam ediyor. Asgari ücret başta olmak üzere ücret düzeyleri enflasyonun üzerinde gidiyor. Bu da talebi canlı tutacak faktör. Bütün bunları birleştirdiğimizde dış talep, yatırım ve iç talep kanallarıyla büyümemizin devam edeceği bir yıl olacak. "

"Sınırlar terör örgütlerinden temizlendiğinde"

Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiye etkisinin sorulması üzerine Yılmaz, bunun ekonomiye etkisinin olmadığını, tam tersine güven ortamı iyileştikçe bunun ekonomiye de olumlu yansıyacağını vurguladı.

Yılmaz, "Sınırlarımızda daha güvenli bir ortam oluştuğunda, bu sınırlar terör örgütlerinden temizlendiğinde güvenliğimiz daha artacaktır. Güvenliğin arttığı ortam da ekonomiye katkı sunacaktır. Son operasyonda kendi yerli ve milli mühimmatımızı kullanıyoruz. İthal sistemden ziyade yerli ve milli üretime dayalı şekilde bu operasyonları sürdürüyoruz. Bu operasyonlarımız, güvenliği sağladığı gibi ekonomimize de katkıda bulunan bir unsur. Bu yapılan operasyonların, ekonomimize olumsuz etkisi söz konusu değil. Tam aksine güvenliğimizi artırmak suretiyle ve savunma sanayimize de katkıda bulunmak suretiyle ekonomik gelişmemizi de pekiştiriyor." diye konuştu.

Kaynak:AA