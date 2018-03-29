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Buradasınız : » » Türkiye ekonomisi 2017'de yüzde 7,4 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2017'de yüzde 7,4 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 büyüme rakamlarını açıkladı. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2017 yılında yüzde 7,4 arttı.

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Türkiye ekonomisi 2017de yüzde 7,4 büyüdü

TÜİK, 2017 yılı 4. çeyrek dönemsel gayrisafi yurt içi hasılasını açıkladı. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 2017 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 7,3 arttı.

2017 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 38 bin 660 TL, ABD doları cinsinden 10 bin 597 Dolar olarak hesaplandı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2017 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 4,7, sanayi sektörünün yüzde 9,2 inşaat sektörünün ise yüzde 8,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de 10,7 artış kaydetti.

Türkiye ekonomisi 2017'de birinci çeyrekte yüzde 5,3, ikinci çeyrekte yüzde 5,4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümüştü.

Büyüme rakamı beklentileri aştı

Ekonomistlerin 2017 yılı için Türkiye ekonomisindeki büyüme beklentisi yüzde 7,3, 2017 yılı 4. çeyrek büyüme beklentisi ise yüzde 7,1'di.

Ekonomi 8 yıldır kesintisiz büyüyor

Türkiye ekonomisi, yıllık bazda 2010'da yüzde 9,2 ile başlayan büyüme trendini, Gezi olayları, FETÖ'nün darbe girişimi, döviz kurlarındaki oynaklık gibi birçok şoka rağmen 8 yıl boyunca kesintisiz sürdürdü. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, büyüme rakamları
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