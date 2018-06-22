Türkiye e-ticarette söz sahibi olmaya hazırlanıyor

İsteyen her girişimci, ürettiği malı elektronik ihracat yoluyla dünyaya pazarlayabilecek. Türkiye, geleceğin ticaretinde hak ettiği yeri alacak.

Dünyanın en büyük e-ticaret merkezi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 3. havalimanın etrafında dünyanın en büyük e-ticaret ve lojistik serbest bölgesinin kurulacağını açıkladı.

"Elektronik ticaret gibi çok büyük bir dalga geliyor. Bu dalganın ya altında kalınır ya da bu dalganın üzerine çıkılarak zevki sefası sürülür ve bunun enerjisi kullanılır."

Hedef 100 bin ihracatçı

Küresel elektronik ticaretin yıllık hacmi, 3,5 trilyon dolara ulaştı. 5 yıl içinde dünya ticaretinin yarısının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye'nin bu büyük pazarda yer alması için seferberlik başlattı. Hedef, 100 bin elektronik ihracatçı oluşturmak.

Girişimciler dünyaya açılıyor

Bakan Zeybekci, el sanatıyla uğraşanın bile dünyaya açılabileceğini söyledi.

"Bir kişilik 2 kişilik üretim tesisleri dahil. El sanatları yapanlar bile, en ücra yerdeki üretim yapan bir vatandaşımız bile tüm dünyaya açılabilen ihracatçı haline gelme potansiyeli var burada."

İhracatçının devlet desteği arkasında

İhracat yapmak isteyenler, dünyanın en tanınmış elektronik ticaret sitesine üye yapılacak. Alibaba'ya devlet teşvikiyle üye olabilecekler.

Üyelik masraflarının yüzde 80'nini Ekonomi Bakanlığı karşılayacak. Yüzde 20'lik payın finansmanında Halk Bankası ve Vakıfbank devreye girecek.

Kadına iş hayatında kolaylık

Kadın girişimcilerden hiç ücret alınmayacak.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de girişimcilere e-ticaret eğitimi verecek.

Kaynak: TRT Haber