Türkiye dünyanın en önemli enerji koridorlarından biri oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enerjide cari açığı hem nükleer hem de yenilenebilir enerji projelerimizle azaltmaya devam ederken, özellikle doğalgaz boru hattı projelerimizle dünyanın en önemli enerji koridorlarından biri haline geldik. Vakit, enerjide güçlü Türkiye vakti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından enerji kaynaklarına ilişkin verileri görsellerle paylaştı.

Enerjide cari açığı hem nükleer hem de yenilenebilir enerji projelerimizle azaltmaya devam ederken, özellikle doğal gaz boru hattı projelerimizle dünyanın en önemli enerji koridorlarından biri haline geldik.



Vakit, enerjide güçlü Türkiye vakti! pic.twitter.com/WCTrCa45h8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 21 Haziran 2018

Paylaşılan görsellerdeki verilere göre, güneş enerjisi kurulu gücü 2018 yılında 4 bin 628 megavata ulaştı.

Karapınar Yeka Güneş Enerjisi Santrali'nin 2017'de ihalesi yapıldı, dünyanın en büyük güneş enerji santrali oldu.

Toplam 1,3 milyar dolarlık yatırım yapılan santral, bin megavat kapasiteli olacak.

Proje kapsamında 450 milyon dolarlık entegre güneş panel fabrikası kurulacak, 600 bin evin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, 4 bin 800 megavat gücüyle Türkiye'nin yüzde 10 elektrik talebini karşılayacak. Santral, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Toplam 4 bin 480 megavat gücünde Sinop Nükleer Güç Santrali'nin, ilk reaktörünün 2025'de devreye girmesi planlanıyor.

Rüzgar enerjisinde 2002'de 18 bin 9 megavat olan rakam, 2018'de 6 bin 500 megavata yükseldi.

Yenilebilir enerji kaynaklarıyla enerjide dışa bağımlılık azalıyor.

Son 15 yılda enerji sektöründe 100 milyar dolarlık yatırım yapıldı. 2002 yılında 31 bin 846 megavat olan kurulu güç, 2018 yılında 86 bin 868 megavata yükseldi.

Yenilenebilir enerji kurulu gücü 2002'de 12 bin 300 iken, 2018 yılında 40 bin 438'e ulaştı.

Güney gaz koridorunun en önemli ayağını oluşturan TANAP ile Türkiye öncelikle kendisinin ve genel olarak da Avrupa kıtasının enerji arz güvenliğinin sağlanması bakımından kritik bir misyon üstleniyor.

Kaynak: AA