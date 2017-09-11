Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Zeybekci, ikinci çeyrekte elde edilen yüzde 5,1'lik büyümenin, Türkiye ekonomisinin ne kadar dinamik ve milletin ne kadar üretken olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ispatladığını kaydetti.

Yılın ilk çeyreğindeki büyümenin yüzde 5,2 olarak revize edilmesiyle yılın ilk yarısında Türkiye'nin yüzde 5,1 büyüdüğüne işaret eden Zeybekci, "Nitekim, geçtiğimiz nisan ayından bu yana çeşitli vesilelerle ikinci çeyreğe ilişkin yüzde 5'in üzerinde, üçüncü çeyreğe ilişkin ise yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme beklediğimizi söylemiştik. 2017 yılı için öngördüğümüz tahminleri rahatlıkla yakalayacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, büyümedeki artış kadar büyümenin kompozisyonunun da kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İhracata dayalı büyüyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde büyümenin 1,68 puanı net ihracat kaleminden geldi. Böylece yılın ilk yarısında görülen yüzde 5,1'lik büyümenin 1,98'inin net ihracattan geldiğini görüyoruz. Yine bizi memnun eden gelişmelerden biri de ikinci çeyrekte yatırımlar kaleminin büyümeye yüzde 2,86 katkı sağlamış olmasıdır. Diğer bir ifadeyle yatırımlar ve ihracatla büyüyoruz. Yılın ilk yarısındaki yüzde 5,1'lik büyümenin 3,9 puanı yatırım ve ihracattan geldi."

"Türkiye, diğer ekonomileri gölgede bıraktı"

Ülkenin büyüme performansının Avrupa Birliği, G-20 ve OECD ülkelerinin çok daha üzerinde olduğuna işaret eden Zeybekci, ikinci çeyrekte AB'nin yüzde 2,4, Avro Bölgesi'nin yüzde 2,3 ve OECD'nin yüzde 2,4'lük büyüme performanslarıyla 2008 dünya krizi sonrası en iyi dönemlerini geçirdiğini ancak yine de Türkiye'nin bu ekonomileri başarısıyla gölgede bıraktığını belirtti. Zeybekci, "Dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G-20'de, Çin'in ve Hindistan'ın hemen ardından üçüncü sıradayız. Avrupa'da ise ikinci çeyrekte en hızlı büyüyen dördüncü ekonomiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7'nin üzerinde olur"

Ekonomi Bakanlığının analizleriyle öncü verilere göre üçüncü çeyrek büyümesinin ikinci çeyrekten daha güçlü gelerek yüzde 7'nin üzerinde olacağını vurgulayan Zeybekci, "Yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi görerek Çin'i dahi geride bırakma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci, sürdürülebilir, kapsayıcı ve refah yaratan büyümenin ancak net ihracatla mümkün olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla ve sayın Başbakan'ımızın liderliğinde, hükümet olarak 2017 yılını 'ihracat seferberliği' yılı ilan etmiş, ihracata ve yatırıma yönelik desteklerimizi bu hedefe göre iddialı şekilde belirlemiştik. Yılın 8 ayında ihracatımız yüzde 10,8 artarak 103,3 milyar dolara yükselmiştir. Elde edilen başarılar tesadüfi değildir ve hükümetimiz tarafından uygulamaya konulan reformların ve çalışmaların ürünüdür. Bugün bu çalışmaların meyvesini topluyor olmak son derece önemli. Bu başarı toprağını, gökyüzünü ve ekmeğini seven, kah fabrikalarda kah pamuk tarlalarında kah denizde kah şantiyelerde alın teri döken işçimizin, çiftçimizin, balıkçımızın, memurumuzun, iş adamımızın, ihracatçımızın kısacası tüm 80 milyonun başarısıdır, inancının eseridir."