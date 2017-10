Türkiye-Çin ilişkileri ivme kazanacak

Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Chen Su, 2018 Çin-Türkiye Turizm Yılı kapsamında, her iki ülkede de birçok etkinlik düzenleneceğini belirterek, "İki ülke halkı arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeliyiz. Siyasi ilişkiler güzel bir trend yakaladı lakin halklar arasındaki ilişkiler hala istenilen düzeyde değil." dedi.

Çin-Türkiye ilişkilerini değerlendiren Chen, iki ülke arasında siyaset, ekonomi, turizm ve kültür alanlarında bağların güçlendirilmesi mesajı verdi.

Chen, iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini anlatarak, son iki yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 4 kez bir araya geldiğini anımsattı.

Gelecek yılın Çin-Türkiye Turizm Yılı ilan edildiği bilgisini veren Chen, "2018 Çin-Türkiye Turizm Yılı kapsamında, her iki ülkede birçok etkinlik düzenlenecek. İki ülke halkı arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeliyiz. Siyasi ilişkiler güzel bir trend yakaladı lakin halklar arasındaki ilişkiler hala istenilen düzeyde değil. Her yıl yaklaşık 200 milyon Çinli, turizm amaçlı yurt dışına çıkıyor. Genelde Amerika ve Avrupa'yı tercih ediyorlar. Geçen yıl Türkiye'ye gelen Çinli sayısı 160 binde kaldı. Bu yıl ise bu rakamı geride bıraktığımızı düşünüyoruz. THY'nin gelen uçakları Çinli oldu. Atatürk Havalimanı'nda her köşede Çinliye rastlamak mümkün." diye konuştu.

"Çin'e giden Türklerin fikirleri değişti"

Chen, Türkiye'nin güzelliklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kültürel ve coğrafi güzellikleri, Çinliler tarafından son yıllarda öğrenilmeye başlandı. Daha önce bilinmiyordu. Çinliler daha önce sadece İstanbul ve Kapadokya'yı biliyorlardı. İstanbul gerçekten çok modern bir şehir. Osmanlı ve Doğu Roma'ya başkentlik yaptı. Daha önce Çin'e karşı da bir ön yargı vardı. Çin sadece taklit eşyalarla anılırdı. Çin'e giden Türklerin fikirleri hemen değişti. İki halk arasındaki bu etkileşimin daha da güçlendirilmesi lazım."

Çin'den birçok büyük firmanın Türkiye'de yatırım yaptığını belirten Chen, özellikle Çin bankalarının Türkiye'de önemli faaliyetleri olduğunu söyledi.

Chen, iki ülke arasındaki "kazan-kazan" anlayışının önemine işaret ederek, "Bundan daha önemlisi dostluğumuzdur. Çinli turistler, Türkiye'ye her geçen gün daha da ilgi gösteriyorlar. İş adamlarımız yatırım yapmak istiyorlar." dedi.

"Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişmesini istemeyenler var"

Türkiye'de Çin firmaları için yatırım ortamı hazırlama çalışmalarını takip ettiklerini anlatan Chen, iki ülkenin güvenlik alanında iş birliğini ilerleteceğini dile getirdi.

Chen, Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişmesini istemeyen bazı odakların varlığına dikkati çekerek, "Çin-Türkiye ilişkilerinde iyileşmeler olduğu dönemlerde başta Uygurlar olmak üzere birçok konu gündeme geliyor. İki ülke ilişkilerinin iyileşmesini istemeyen bir grup var. Çin'e karşı kara propaganda yapıyorlar. İki ülke başta siyasi, ekonomik ve turizm alanında ilişkilerini daha da ileriye taşımalı. Biz de başkonsolosluk olarak bu konuda çok emek veriyoruz." şeklinde konuştu.