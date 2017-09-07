Türkiye çelik üretimi artışında zirvede

Türkiye bu yılın 7 ayında toplam çelik üretimindeki yüzde 13,6'lık artışla dünyada birinci sırayı aldı. Türkiye'nin ham çelik üretimi bu dönemde 21,6 milyon tona ulaştı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, temmuzda Türkiye’nin ham çelik üretimi yüzde 27,8 arttı. Ocak-temmuz dönemindeki üretim ise 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 13,6 artışla 21,6 milyon tona ulaştı. Böylece Türkiye 7 ayın sonunda yüzde 13,6 ile üretimini en fazla artıran ülke oldu.

Bu yılın ilk yarısında yüzde 9,7 düşüş gösteren nihai mamul çelik tüketimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 arttı. Böylece ocak- temmuz dönemine ait nihai mamul çelik tüketimi, 19,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

Sektörün temmuz ayında ihracatı miktar yönünden yüzde 4,5 artışla 1 milyon 246 bin ton, değer yönünden yüzde 25,4 artışla 966 milyon dolar oldu. Ocak-temmuz döneminde ise ihracat 2016 yılının aynı dönemine göre miktar itibarıyla yüzde 15,9 artışla 11 milyon 161 bin ton, değer itibarıyla yüzde 27,4 artışla 7 milyar 677 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında ithalat miktar yönünden yüzde 15,7 artışla 1 milyon 622 milyon ton, değer yönünden yüzde 32,6 artışla 1 milyar 155 milyon dolar oldu. Temmuz ayındaki yüksek oranlı artışa rağmen, ocak-temmuz döneminde, ithalat miktar itibariyle yüzde 18,1 azalışla 9 milyon 189 bin tona geriledi, değer yönünden ise yüzde 1,4 artışla 6 milyar 717 milyon dolara ulaştı.

"Türkiye yerini sağlamlaştırdı"

Dünya Çelik Derneği tarafından açıklanan verilere göre, dünya ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 artışla 143,2 milyon ton ve yılın 7 aylık döneminde ise yüzde 4,6 artışla, 977,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayında yüzde 10,3 artışla 74 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştiren Çin, yılın 7 aylık döneminde yüzde 5,1 artışla, 491,5 milyon ton ham çelik üretti. Ocak-temmuz döneminde, ABD’nin ham çelik üretimi yüzde 2,1 artarken, en büyük 10 çelik üreticisi arasında, en fazla artış ise yüzde 27,8 ile Türkiye’de gerçekleşti.

Geçen ayın en yüksek artış oranına sahip olan Brezilya, bu dönemde yüzde 10,6 ile üretimini en fazla artıran ikinci ülke oldu. Türkiye ile yakın takipçisi olan Brezilya arasındaki fark 2 milyon tona çıktı ve Türkiye 8. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Türk çelik sektörü, 2012-2015 yıllarında yaşanılan durgunluk döneminden sonra, 2016 yılının son aylarından itibaren toparlanma sürecine girdi.

Öte yandan açıklamada, Türkiye ekonomisinde üretim, istihdam ve ihracat açısından ciddi bir ağırlığı olan Türk çelik sektörünün önemine işaret edilerek, sektörün ekonomiye katkısının artırılabilmesi için ithalattaki haksız rekabet uygulamalarına karşı yalnız bırakılmamasının hayati önem taşıdığı ifade edildi.