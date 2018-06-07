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Türkiye çapında 72 maden lisansı iptal edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye çapındaki 25 ilde bazı şirket ve özel kişilere ait 72 maden lisansını iptal etti.

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Türkiye çapında 72 maden lisansı iptal edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye çapındaki 72 maden lisansı iptal edildi.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün ruhsat iptali ve idari para cezası uygulanması kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

25 ildeki bazı şirket ve özel kişilere ait 72 maden lisansı, ruhsat bedelinin yatırılmaması, işletme projesinin ruhsat sahibi tarafından Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne verilmemesi gibi nedenlerle iptal edildi.

Ayrıca, 453 farklı maden ruhsatıyla ilgili başlatılan hukuki işlemler sonucunda, söz konusu ruhsat sahiplerine 21 bin 116 lira ile 75 bin 294 lira arasında para cezası uygulandı.

Ruhsat iptalleri ve para cezalarına ilişkin kararlar, beyan edilen adreslerde ruhsat sahiplerine ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebliğ edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: maden lisansı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, iptal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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