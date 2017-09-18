'Türkiye büyümeye devam edecek'

AK Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik anlamda büyümesini sürdüreceğini belirterek, "Allah'ın izniyle üçüncü çeyrekte Çin ve Hindistanı da aşan bir büyüme hızı bekliyoruz." dedi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, AK Parti öncesi Türkiye'nin sürekli faiz ve krizlerle mücadele ettiğini ve bu nedenle her alanda olduğu gibi ekonomik büyümeyi de gerçekleştiremediğini söyledi.

Ekonomiyi üç kattan fazla büyüttüklerini, 230 milyar dolarlık bir ekonomiden, 860 milyar dolarlık bir ekonomiye ülkeyi getirdiklerini anlatan Yılmaz, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, bunları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde Türkiye'nin ekonomik anlamda büyümeye devam edeceğini vurguladı.

15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen ülkenin çok kısa sürede toparlandığına dikkati çeken Yılmaz, bunun hükümetin çalışmaları ve milletin hükümete güveni sayesinde gerçekleştiğinin altını çizdi.

"Çin ve Hindistan'dan sonra en yüksek üçüncü büyümeye sahibiz"

"Ekonomimiz büyümeye devam edecek." diyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şu an geldiğimiz noktada G20'de Çin ve Hindistan'dan sonra en yüksek üçüncü büyümeye sahibiz. Allah'ın izniyle üçüncü çeyrekte Çin ve Hindistanı da aşan bir büyüme hızı bekliyoruz. Bu kısa sürede büyük bir toparlanma yaşandı. Bunda iki temel faktörün önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi, milletimizin hükümete duyduğu güven ve mücadele azmi, milletimiz bu hain girişime rağmen her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da azmiyle güveniyle bu ekonomik başarıyı ortaya koydu. İkincisi de hükümetimizin doğru ve zamanında aldığı tedbirler."

Kredi Garanti Fonunun çok büyük imkanlar sağladığına işaret eden Cevdet Yılmaz, son dönemlerde KOBİ'lere destekler verildiğini, bir takım KDV, ÖTV ötelemelerinin yapıldığını ve bazı yeniden yapılandırma imkanlarının sağlandığını aktardı.

Hükümetin ekonomiyi canlandırmaya dönük çok güzel ve zamanında adımlar attığına dikkati çeken Yılmaz, "Onların da bir yansıması olarak güçlü bir büyüme performansı görüyoruz. Bunun en son istihdama yansıdığını haziran rakamlarında gördük, bir taraftan istihdam seferberliği bir taraftan da büyüme, 1 milyon 52 bin ilave istihdam getirdi haziran dönemi itibarıyla. İşte yolumuza böyle devam edeceğiz 2023 ve ötesine uzanan bir perspektif içinde güçlü büyümemizi devam ettireceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin iyi yönetildiğini dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu sayede büyüyen ekonominin millete hizmet olarak geri döndüğünü sözlerine ekledi.