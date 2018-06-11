Türkiye büyümede OECD ve AB’ye fark attı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre, geçen yılı yüzde 7,4'lük güçlü büyüme performansıyla tamamlayan Türkiye, bu ivmeyi ilk çeyrekte de sürdürdü.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, söz konusu oranla OECD ve AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

Büyüme, OECD ve AB oranlarının üç katına ulaştı

Aynı dönemde Euro Bölgesi'nde büyüme yüzde 2,5, AB'de yüzde 2,4 olarak gerçekleşirken, Türkiye'nin büyüme performansı söz konusu oranların 3 katına ulaştı.

Avrupa'da yılın ilk çeyreğinde en fazla büyüme kaydeden ülke Letonya oldu. Letonya söz konusu dönemde yüzde 5,1 büyüme başarısı yakaladı. Bu ülkeyi yüzde 5 ile Polonya ve Slovenya, yüzde 4,7 ile Macaristan izledi. Öte yandan, Danimarka ekonomisindeki yüzde 0,5'lik daralma dikkati çekti.

Yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Hollanda yüzde 3, Almanya yüzde 2,3, Fransa yüzde 2,2, İngiltere ise yüzde 1,2 büyüdü.

Türkiye, OECD'de de lider

Türkiye ekonomisi ocak-mart döneminde büyüme başarısıyla 35 üye ülkeden oluşan OECD bölgesinde de lider konuma yükseldi. Söz konusu dönemde, OECD'nin ortalama büyümesi yüzde 2,6 olurken, dünyanın en güçlü ekonomisi ABD yüzde 2,8 büyüme gösterdi.

Kaynak: AA