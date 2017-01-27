Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni anayasa ile sağlanacak siyasi perspektifle iyileşmenin artacağını belirterek, "Volatilitelerin hiçbiri Türkiye'nin orta ve uzun dönemli perspektifini değiştirmeyecek." dedi.

Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenen programda konuşan Şimşek, anayasa değişikliği ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, Türkiye’nin son 15 yılda ekonomik alanda başarılı bir performans sergilediğini ve 2002 yılından beri ülkenin her yıl dikkati çekici bir biçimde büyüdüğünü aktararak, Türkiye'nin son dönemde çalkantılı bir süreçten geçtiğini, bölgesel sorunlarını azalttığını, yeni anayasa ile sağlanacak siyasi perspektifle iyileşmenin artacağını dile getirdi.

"İyi bir yol haritamız ve güçlü bir reform gündemimiz var"

Türkiye'nin küresel yavaşlamaya ve risklere karşı yapısal reformlar uyguladığına işaret eden Şimşek, reformlar yoluyla orta ve uzun vadede ekonominin temellerinin daha da güçlendirileceğini vurguladı.

Şimşek, ekonominin direncini artıracak uzun vadeli tek çözümün yapısal dönüşüm olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Referandum sonrasında bu konulara odaklanma fırsatımız olacak. Bunların birçoğu ikinci ve üçüncü nesil reformlar. İyi bir yol haritamız ve güçlü bir reform gündemimiz var. Bunu yapacak sağlam bir irademiz var. Türkiye'nin son dönemde şoklara karşı direncini güçlü kılan en önemli faktörlerden biri maliye politikasındaki duruşu oldu. Geçen yıl uyguladığımız yapısal reformlardan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz. Maliye politikasındaki sağlam duruşumuz bugün elimizi güçlü tutuyor. Başarısız darbe girişimi nedeniyle hiçbiriniz geçen yıl gerçekleştirdiğimiz reformları hatırlamıyorsunuz. Ancak ilerlemenin tek yolunun yapısal reformları hayata geçirmek olduğuna inanıyorum."

"Türkiye büyük potansiyele sahip bir ülke"

Şimşek, volatilitelerin hiçbirinin Türkiye'nin orta ve uzun dönemli perspektifini değiştirmeyeceğini vurgulayarak, "Türkiye büyük potansiyele sahip gelişmekte olan bir ülke. Bu coğrafyada karışıklık olabilir ancak ciddi fırsatlar barındırdığı da bir gerçek. Türkiye reform ajandasına devam ederse yüksek büyüme gidişatına sahip bir ülke olacak. Türkiye yüksek büyüme gidişatına geri dönecek. Türk ekonomisi paydaşlarının endişelenmesi gereken birşey yok." değerlendirmesinde bulundu.