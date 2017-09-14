'Türkiye, Azerbaycan'ın enerji yatırımlarını büyütmeye devam edecek'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Azeri-Çırak-Güneşli (AÇG) petrol yataklarının üretim ve paylaşım anlaşmasının süresinin 2050 yılına kadar uzatılmasına ilişkin Bakü'de düzenlenen törende konuştu.

Sadece Azerbaycan için değil, bölge ve enerji piyasaları açısından tarihi bir anlaşma olan, "Yüzyılın Kontratı" şeklinde adlandırılan AÇG anlaşmasının artık 21. yüzyılın da kontratı olduğunu ifade eden Albayrak, AÇG'nin Azerbaycan'ın sınırsız kaynaklarının simgesi haline geldiğini, dünya piyasalarına güvenilir bir petrol kaynağına ulaşması açısından da önemli katkı sağladığını belirtti.

"TANAP iki ülkenin güçlü birlikteliğinin sembolü"

Güney Gaz Koridorundan uzun süre önce Şahdeniz Faz 1'den çıkarılan gazın zaten Bakü-Tiflis-Erzurum Boru Hattı ile Türkiye'ye akmaya başladığını hatırlatan Albayrak, "Şahdeniz Faz 2 kapsamında Türkiye ve Azerbaycan, bir taraftan Azerbaycan gaz ticaretine katkıda bulunurken diğer taraftan hem Türkiye hem Avrupa gaz piyasaları için önemli bir kaynak çeşitlendirmesini sağlayacak TANAP projesini hayata geçirmiştir. TANAP, iki ülkenin güçlü birlikteliğinin, verimli ve 'kazan-kazan' birlikteliğinin sembolü olarak önümüzdeki yılın ikinci yarısı açılışının da gerçekleşmesiyle özellikle Avrupa arz güvenliği açısından tarihi bir yapı taşı olacaktır." dedi.

"Türkiye-Azerbaycan iş birliği gelecek için referans"

AÇG'nin ortaklarından olan Türkiye Petrollerinin (TP) 1991'den beri Azerbaycan'da faaliyet gösterdiğini hatırlatan Albayrak, TP'nin ilk uluslararası yatırımını Azerbaycan'a yaptığını bildirdi.

TP'nin Azerbaycan'daki diğer uluslararası projelere de katılarak faaliyetlerini her geçen gün artırdığını SOCAR ile TP arasındaki ortaklığn TP'nin 1996'da Şahdeniz projesine katılmasıyla ivme kazandığını kaydeden Albayrak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"TP, 2014'te Şahdeniz sahasındaki yüzde 10 hisse artışıyla birlikte yüzde 19 hisseye ulaşarak projenin en büyük ikinci yatırımcısı konumuna gelmiştir. 23 senedir AÇG projesinin ortağı olan TP, bugün atılan imzalarla, güvene dayalı partnerliği 2049 yılına kadar uzatarak Azerbaycan'a olan güvenin bir kez daha belirtmekten onur duymaktadır.

Türkiye olarak enerjinin çatışma ve yoksulluğun bir nedeni olmaktan ziyade barış ve istikrarın lokomotifi olarak görülmesine inanıyoruz. Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin, dünyanın zor bir dönemeçten geçtiği şu günlerde bölgemiz için geleceğe referans teşkil edecek bir ortaklık olduğunu önemle belirtmek isterim. Türkiye, Azerbaycan'daki tüm projelere önem atfetmeye ve ülkedeki yeni fırsatlarda önemli bir ortak olmaya devam edecektir. Azerbaycan'daki yatırımlarımızı büyütmeye devam edeceğiz."