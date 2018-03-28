Türkiye Avrupa'da otobüs üretiminde birinci sırada

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) Konferansı'na katıldı.

"Avrupa'da otobüs üretiminde birinci sıradayız"

Çelik, esnek üretim tekniklerinin hayata geçirilmemesi durumunda rekabetçi olunamayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Otomotiv sektöründe dünya sıralamasında yerimizi aldık. Avrupa'da otobüs üretiminde birinci sıradayız. Hafif ticari araçlarda ikinci ve otomobilde de altıncı sıradayız. AB ülkeleri içerisinde ise üretimde beşinci sıradayız. Bunu Ar-Ge merkezlerini artırarak ve yenilikçi bir üretim politikası izleyerek artırabiliriz. Bugün Ar-Ge için en fazla pay ayıran sektör otomotiv sektörüdür. Bütün ana üreticilerin bir Ar-Ge ve tasarım merkezi var. Biz de bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'de bugün itibarıyla binin üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezimiz var."

Hasan Ali Çelik, otomotiv sektöründe yalnızca üretimin yeterli olmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Eğer otomotiv sektöründe ürettiğiniz dünya pazarlarında yer bulamıyorsa bu ürünün ekonomik değeri olmaz. Sizi tatmin edebilir ama bunun ülkeye katkısı çok az olur. Büyüyen otomotiv sektöründe rekabet o kadar kuvvetli ki sektör içerisindeki pek çok firma bugün ve gelecekte birleşmelere sahne olacaktır. Otomotiv sektörü gelecekte, çok güçlü, küçük kar marjı ile çalışan ama yüksek kalite standartlarını elde eden ve geleceği kurgulayan yenileşmeci bilimsel altyapısı olan firmalarla şekillenecek."

Çelik, müşteri taleplerinin çeşitlendiğini, üretimin de bu talepler doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Yerli ürünü içeride tüketme alışkanlığımız çok az"

Çelik, Türkiye'de sektörün ortalama yüzde 10 büyüdüğünü anımsatarak, "Bu oran geçen yıl yüzde 17'ydi. Sektörde ihracatımız artmış ve ithalatımız azalmış durumda. Ancak tüm bunlara rağmen yerli ürünü içeride tüketme alışkanlığımız çok az. Bu kadar güçlü bir üretimde dahi hala 700 bin taşıtı dışardan alarak tüketmişiz. Yerliliğe dönmemizde yarar olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Gelecekte dünya pazarından daha fazla pay almak istediklerinin altını çizen Çelik, bunun için de ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Üretilen her 100 araçtan 79'u ihraç ediliyor

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da geçen yıl otomotiv sektöründe 29 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştiğini, bunun da Türkiye'deki ihracatın yüzde 18'ine tekabül ettiğini belirtti.

Türkiye'de üretilen her 100 araçtan 79'unun ihraç edildiğini kaydeden Altunyaldız, ihraç edilen araçların da yüzde 82'sinin de Avrupa'ya gittiğini aktardı.

Kaynak: AA