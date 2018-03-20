Türkiye, AB'nin beşinci en büyük ticaret ortağı

Avrupa Birliği'nin (AB) geçen yılın Ocak-Aralık döneminde 84,8 milyar euroluk ihracat, 69,7 milyar euroluk ithalat gerçekleştirdiği Türkiye, birliğin beşinci en büyük ticaret ortağı olmaya devam etti.

Avrupa İstatistik Ofisi'nden (Eurostat) derlenen verilere göre, 28 üyeden oluşan AB geçen yılın tamamında 1 trilyon 878,5 milyar euroluk ihracat ve 1 trilyon 853,5 milyar euroluk ithalat yaptı.

Birliğin, söz konusu dönemde Türkiye'ye ihracatı yüzde 8,8 artarak 84,8 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, AB'nin Türkiye'den ithalatı ise yüzde 4,5 yükselişle 69,7 milyar euro oldu.

Böylece Türkiye, AB'nin dış ticaretindeki en önemli beşinci ülke konumunu sürdürdü.

ABD, AB'nin en büyük ticaret ortağı

Birlik üyesi ülkelerin 375 milyar euroluk ihracat ve 254,2 milyar euroluk da ithalat gerçekleştirdiği ABD, AB'nin en büyük ticaret ortağı konumunu 2017'nin Ocak-Aralık döneminde de devam ettirdi. AB'nin ABD'ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2, ABD'den ithalatı da yüzde 1,5 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde AB'nin ikinci en büyük ticaret ortağı Çin oldu. Bu dönemde AB, 198,3 milyar euroluk ihracat yaptığı Çin'den 374,3 milyar euroluk ithalat gerçekleştirdi. AB ülkelerinin Çin'e ihracatı söz konusu dönemde yüzde 16,9 ve Çin'den ithalatı ise yüzde 8,5 yükseldi.

AB'nin Rusya'dan ithalatı, ihracatını geçti

AB'nin geçen yılın Ocak-Aralık döneminde 150,8 milyar euroluk ihracat ve 110,2 milyar euroluk ithalat yaptığı İsviçre, birliğin üçüncü en önemli ticari partneri olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde, AB'nin İsviçre'ye ihracatı yüzde 6,1 artarken, ithalatı yüzde 9,4 azaldı.

AB ülkelerinin 86,2 milyar euroluk ihracat ve 145 milyar euroluk ithalat gerçekleştirdiği Rusya ise en büyük dördüncü ticaret ortağı oldu. AB'nin Rusya'ya geçen yılın Ocak-Aralık dönemindeki ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,1, bu ülkeden ithalatı da yüzde 22 yükseldi.

Öte yandan AB'nin en büyük ticaret partnerleri sıralamasında Türkiye'yi Japonya, Norveç, Güney Kore, Hindistan ve Kanada izledi.

Kaynak: AA