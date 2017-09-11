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Türkiye, AB ülkelerinin 2 katından fazla büyüdü

AB ülkelerinin yılın ikinci çeyreğindeki büyüme ortalaması yüzde 2,4 olarak gerçekleşirken, Türkiye aynı dönemde yüzde 5,1'lik büyüme oranını yakaladı.

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Türkiye, AB ülkelerinin 2 katından fazla büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yakaladığı büyüme oranıyla Avrupa ülkelerinin çoğunu geride bıraktı. Avrupa Birliği (AB 28) ülkelerinin yılın ikinci çeyreğindeki büyüme ortalaması yüzde 2,4 olarak gerçekleşirken, Türkiye aynı dönemde yüzde 5,1 ile bu oranın 2 katından fazla büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Türkiye bu yılın ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 5'in üzerindeki büyüme performansını ikinci çeyrekte de sürdürdü. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,2 büyüyen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 5,1'lik büyüme oranını yakaladı.

Türkiye bu büyüme oranlarıyla söz konusu dönemlerde Avrupa ortalamalarını geride bıraktı. Avrupa ülkeleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1, ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,4 büyüdü. Böylece Türkiye, Avrupa ortalamasının 2 katından fazla büyüme gösterdi.

Avrupa'da yılın ikinci çeyreğinde en fazla büyüme kaydeden ülke Romanya oldu. Romanya söz konusu dönemde yüzde 5,7 büyüme başarısı yakaladı. Romanya'yı yüzde 5,2 ile Estonya ve Slovenya izledi.

Türkiye, yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 5,1'lik büyümesiyle Avrupa ülkeleri arasında dördüncü sırada yer aldı.

Yılın ikinci çeyreğinde Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Hollanda yüzde 3,8, Almanya yüzde 2,1, Fransa ve İngiltere ise yüzde 1,7 büyüdü.

TÜİK ve Eurostat verilerine göre, bu yılın ikinci çeyreğinde AB 28 ve Türkiye'nin büyüme oranları şöyle:

Ülkeler 2017 ikinci çeyrek (yüzde)
Romanya 5,7
Estonya 5,2
Slovenya 5,2
Türkiye 5,1
Letonya 4,8
Çekya 4,7
Polonya 4,4
Litvanya 4
İsveç 3,9
Hollanda 3,8
Bulgaristan 3,6
Güney Kıbrıs Rum Kesimi 3,5
Macaristan 3,5
Hırvatistan 3,4
İspanya 3,1
Slovakya 3,1
Finlandiya 3
Avusturya 2,9
Portekiz 2,9
Danimarka 2,7
Almanya 2,1
Fransa 1,7
İngiltere 1,7
Belçika 1,5
İtalya 1,5
Yunanistan 0,8
İrlanda -
Lüksemburg -
Malta -
AB 19 (Avro Bölgesi) 2,3
AB 28 2,4


 

Etiketler: Avrupa Birliği, AB ülkeleri, türkiye ekonomisi
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