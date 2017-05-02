Türkiye 8 ayda 173 bin ton fındık ihraç etti

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, 1 Eylül'de başlayan 2016-2017 ihracat sezonunun 8 aylık döneminde 173 bin 203 ton iç fındık ihracatı yapılarak, karşılığında 1 milyar 430 milyon 882 bin dolar elde edildiğini belirtti.

Sevinç, 2016-2017 ihracat sezonunda 8 ayın geride kaldığını söyledi.

Türkiye'den 1 Eylül 2016 ile 30 Nisan 2017 tarihleri arasında 173 bin 203 ton iç fındık ihracatı yapıldığını ve karşılığında 1 milyar 430 milyon 882 bin dolar gelir elde ettiğini bildiren Sevinç, "Geçen sezon aynı dönemde 184 bin 513 ton iç fındık karşılığında 1 milyar 748 milyon 651 bin dolar döviz elde edildiği göz önünde bulundurulduğunda, geçen sezona göre miktarda yüzde 6, değerde ise yüzde 18 azalış görülüyor." dedi.

Sezon başında miktar bazında yüzde 25-30 azalış gösteren ihracatın sonraki aylarda artış trendine girdiğini ifade eden Sevinç, "Nisan sonu itibariyle fark yüzde 6 seviyesine kadar geriledi. Bu durum yüzümüzü güldürdü, umutlarımızı artırdı." diye konuştu.

İhracatçılar olarak gelirden çok miktar bazındaki artışı önemsediklerini dile getiren Sevinç, şöyle devam etti:

"Sektörün geleceği için esas faktörün bu olduğunu düşünüyoruz. Özellikle bu yıl yüksek rekolte beklentisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, dünya fındık tüketiminde Türkiye'nin payının artması ve ülkemizde stok kalmaması açısından bu durum son derece önemli. Dolayısıyla fındıkla ilgili karar alınırken ilk dikkat edilmesi gereken husus, alınan kararın tüketimi nasıl etkileyeceği olmalıdır. 8 yıldır büyük bir başarıyla sürdürülen fındıkta serbest piyasa ekonomisi ve alan bazlı destek politikasının serbest piyasa ekonomisi ayağının sakatlanmış olması bu çerçevede üzüntü verici olup, karar merci otoritelerin önümüzdeki sezonla ilgili ne düşündüklerini şimdiden açıklamaları sektörün geleceği açısından çok önemlidir."

Fındıkta rakip ülkelere avantaj sağlayacak, Türkiye'nin üretim tekelini kıracak uygulamalardan uzak durulması gerektiğini belirten Sevinç, fındık üretim maliyeti konusunda gerçeklerle örtüşen çalışmaların yapılmasına, bu konudaki kaosa son verilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sevinç, Birlik olarak, her konuda olduğu gibi bu konuda da öncülük edebileceklerini, bunun yanında verimliliğin artırılarak fındık üretim maliyetlerinin düşürülmesi konusundaki ısrarlı çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. Sevinç, dünya şartlarını ve piyasaları en iyi ihracatçı birliklerinin bildiğini, bu nedenle birliklerin görüşleri alınmadan fındıkla ilgili karar alınmaması gerektiğini savundu.

Edip Sevinç, 2016-2017 sezonunun 31 Ağustos'ta sona ereceğini, bu tarihe kadar Türkiye'nin fındık ihracatını artırmak için çalışacaklarını da sözlerine ekledi. AA