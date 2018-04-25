Türkiye 79 ülkeye tohum ihraç ediyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla GAPTAEM Talat Demirören Araştırma İstasyonu'nda düzenlenen "3. Yerel Tohum Buluşmaları Şanlıurfa" etkinliğinde konuştu.

Türkiye'nin, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerin başında geldiğini belirten Fakıbaba, ülkenin doğal bitki örtüsünde yer alan 12 bin bitki çeşidiyle önemli bir kapasitesi olduğunu, bu çeşitlerin 4 binini de endemik türlerin oluşturduğunu söyledi.

"Tohumculuğa önem veriyoruz"

Bakan Fakıbaba, Anadolu coğrafyasının biyolojik bakımdan insanlığa önemli fırsatlar sunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ana tohumsal girdi olan yerel tohumlarımızın hem şifa hem de ekonomik gelir olarak geleceğe aktarılması, korunması ve yaygınlaştırılması için Bakanlığımızın çok özel görevlerinin olduğunun bilincindeyiz. Biyolojik çeşitliliğimizin muhafaza edilmesi geçmişte hiç olmadığı kadar öneme sahiptir. Gelecekte gıda için kendine yeterli ülke olmamazın anahtarı tarımsal önemi olan türlerin tohumlarını uygun şartlarda muhafaza etmemize bağlıdır. Bu nedenle önem verdiğimiz politikaların başında tohumculuk gelmektedir."

Emine Erdoğan destek veriyor

Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşvik ve destekleriyle yerel tohumların korunmasını proje haline getirdiklerine işaret ederek, tohumların öncelikli olarak korunmasını ve çoğaltılmasını amaçladıklarını söyledi.

Tohum buluşmalarına yönelik etkinlikleri farklı bölgelerde de sürdüreceklerini ifade eden Fakıbaba, uluslararası rekabet gücüne sahip milli tohumculuk sektörünün oluşturulmasını hedeflediklerini bildirdi.

"79 ülkeye tohumluk ihracatı yapıyoruz"

Fakıbaba, destekleme ödemelerine değinirken de şunları kaydetti:

"Son on yılda sertifikalı tohum, fidan ve fide kullananlara ve üreticilerimize toplam 1,7 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Bu desteklerimizle tohumculuk üretiminin verim, kalite ve ihracatında ciddi artışlar gerçekleştirdik. 2002 yılında 145 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretimi, 7 kat artış göstererek 2017 yılında 1 milyon 50 bin tona çıktı. Bugün artık Türkiye, tohum, fide, fidan ve süs bitkisi üreten ve ihraç eden bir ülkedir. 79 ülkeye tohumluk ihracatı yapıyoruz."

Yerel çeşitlerin adıyla ve tadıyla Türkiye'ye özgü olduğunu belirten Fakıbaba, bu türleri korumak için destekleri artırarak sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Moritanya Cumhurbaşkanın eşi Meryem bint Ahmed Tıkbır'ın da eşlik ettiği Emine Erdoğan ve Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba daha sonra Doğu ve Güneydoğu illerine ait standları ziyaret etti, çiftçilerle konuştu.

Burada bir kuzuyu seven Emine Erdoğan, daha sonra ekim alanına geçerek günün anısına fide dikti.

Kaynak: AA