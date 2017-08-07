Türkiye, 46 bini aşkın yabancıya iş kapısı oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yılın ilk altı ayında 46 bin 684 yabancıya çalışma izni verildi. İzin verilenler arasında Suriyeliler, 8 bin 652 kişiyle ilk sırada yer aldı.

Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi, Türkiye'de çalışma izni alabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurdu.

Bunları titizlikle inceleyen bakanlık, yılın ilk altı ayında, toplam 55 bin 671 başvurudan 46 bin 684'ünü kabul etti. İzin verilenlerin 24 bin 544'ü erkeklerden, 22 bin 140'ı kadınlardan oluştu.

Başvuruların bin 828'ini reddeden bakanlık, 6 bin 347 dosyayı ise çeşitli gerekçelerle iade etti. 812 başvuru ise henüz karara bağlanmadı.

Dünyanın dört bir yanından insan ekmek peşinde

Bakanlığın izniyle yılın ilk altı ayında 8 bin 652 Suriye, 5 bin 49 Kırgızistan, 4 bin 288 Ukrayna, 3 bin 884 Gürcistan, 2 bin 581 Çin, bin 781 Türkmenistan, bin 508 Hindistan ve bin 487 Rusya uyruklu Türkiye'de çalışmaya başladı.

Çalışma izni verilenler arasında 584 Alman, 514 İngiliz, 395 ABD'li, 351 İtalyan ve 250 Fransız da bulunurken, Türkiye Singapur'dan Meksika'ya, Yemen'den Brezilya'ya, Estonya'dan Fas'a kadar dünyanın dört bir yanından insana iş kapısı oldu.

Bakanlık tarafından 2011'de 17 bin 467, 2012'de 32 bin 277, 2013'te 45 bin 834, 2014'te 52 bin 304 ve 2015'te 64 bin 833, 2016'da ise 73 bin 584 kişiye çalışma izni verilmişti.