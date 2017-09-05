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Türkiye 235 bin 769 ton fındık sattı

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, geçen ihracat sezonunda 235 bin 769 ton iç fındık satıldığını, karşılığında 1 milyar 882 milyon 254 bin dolar kazanç sağlandığını söyledi.

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Türkiye 235 bin 769 ton fındık sattı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, geçen ihracat sezonunda 235 bin 769 ton iç fındık satıldığını, karşılığında 1 milyar 882 milyon 254 bin dolar kazanç sağlandığını söyledi.

Sevinç, 2016-2017 fındık ihracat sezonunun 31 Ağustos itibarıyla sona erdiğini belirtti.

Türkiye'nin 1 Eylül 2016-31 Ağustos 2017 döneminde 235 bin 769 ton iç fındık ihraç ettiğini dile getiren Sevinç, "Bunun karşılığında 1 milyar 882 milyon 254 bin dolar kazanç sağlandı. Veriler, geçen sezona göre miktarda yüzde 5,6, değer bazında ise yüzde 17,4 azalış olduğunu gösteriyor." dedi.

Sevinç, geçen sezonun aynı döneminde 249 bin 681 tonluk iç fındık ihracatı gerçekleştirildiğini, karşılığında ise 2 milyar 280 milyon 112 bin dolar gelir elde edildiğini kaydetti.

Fındık ihracatının büyük kısmının önceki yıllarda olduğu gibi AB ülkelerine yapıldığına işaret eden Sevinç, AB dışındaki ülkeler ile deniz aşırı ülkelere de ürün satıldığını söyledi.

Etiketler: KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, fındık
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