  • 29 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.761
    EURO 4.668
  • BIST 121356.42
    ALTIN 162.939
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye 22 ülkeye hamsi ihraç etti

Türkiye 22 ülkeye hamsi ihraç etti

Türkiye'den geçen yıl Fransa, Belçika ve ABD başta olmak üzere 22 ülkeye, 9 milyon 254 bin dolarlık hamsi ihraç edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiye 22 ülkeye hamsi ihraç etti

oğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de, 2017 yılında 2 bin 19 ton hamsi ihraç edilerek karşılığında 9 milyon 254 bin 436 dolar gelir sağlandı. Ülkeden bir önceki yıl 8 milyon 586 bin 799 dolarlık hamsi ihraç edilmişti.

Hamsi ihracatında 2 milyon 861 bin 982 dolarla Fransa ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 2 milyon 313 bin 668 dolarlık ihracatla Belçika, 1 milyon 16 bin 157 dolarlık ihracatla da ABD takip etti.

Söz konusu dönemde İspanya, İtalya, Hollanda, İsviçre, Romanya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülkeye ihracat yapıldı. Ayrıca 2017'de, bir önceki yıl ihracat olmayan Azerbaycan, İsveç, Avusturya, Ukrayna ve Moritanya'ya da ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz'den de geçen yıl Almanya başta olmak üzere 4 ülkeye 866 bin 177 dolarlık hamsi ihraç edildi.

Bölgeden yapılan ihracatta Almanya birinci, Hollanda ikinci, Gürcistan ise üçüncü sırada yer aldı. Bölgeden ayrıca Afganistan'a da ihracat oldu.

"Hamsi ihracatı değerde yüzde 8 arttı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan yaptığı açıklamada, hamsi ihracatının 2017 yılında bir önceki yıla göre arttığını söyledi.

Türkiye genelinde geçen yıl hamsi ihracatının önceki yıla oranla değerde yüzde 8 arttığını vurgulayan Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den hamsi ihracatında da önemli oranda artış yaşandığını ifade etti.

Gürdoğan, ihracat yapılan ülke sayısının da arttığını dile getirerek, önceki yıllarda ihracatın bulunmadığı ülkelere de 2017'de ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

AA

Etiketler: hamsi, ihracat
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER