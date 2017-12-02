Türkiye 2017 yılının 11 ayında, 2016’nın ihracatını geçti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) kasım ayına ilişkin ihracat rakamları, Tokat Organize Sanayi Bölgesi'ndeki CRS Denim Üretim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda açıklandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, yılın tamamlanmasına bir ay kaldığını belirterek, bu yıla, uluslararası kuruluşların Türkiye'nin yüzde 2 civarında büyüyeceğini tahmin ettikleri bir ortamda başlandığı söyledi.

Bu yılı, "İhracat Seferberliği Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Zeybekci, 2017 için 153,3 milyar dolarlık ihracat ve yüzde 4,4'lük büyüme hedeflediklerini anımsattı.

"Biz büyüme rakamlarını açıkladığımızda birileri inanmamıştı.”

Zeybekci, "Biz bu büyüme rakamlarını açıkladığımızda birileri bıyık altından gülmüştü, birileri 'Hadi canım' demişti. Biz inanmıştık ve gelmiş olduğumuz noktada bütün rakamların tamamını, gerek büyüme gerek ihracat gerek de istihdamla ilgili her ne elde ettiysek her birini planlayarak, kurgulayarak, gereğini yaparak bu noktaya geldik." diye konuştu.

İhracatın 11 aylık performansına değinen Zeybekci, şunları söyledi:

"2017 yılının 11 ayında, 2016'nın ihracatını geçtik bile. 153,3 milyar dolarlık ihracat hedefi iddialı bir rakamdı, aştık. Yüzde 4,4'lük büyüme iddialı bir rakamdı, bunu da çok fazlasıyla şimdiden aştık. Senenin başında iki önemli makroekonomik hedeflemiştik. Bunlardan birincisi 153,3 milyar dolarlık ihracat hedefiydi; Eylül ayı itibarıyla 12 aylık rakamlarında bu sınırı aştık. Senenin ortasında OVP hedeflerimizi yeniden belirledik, revize ettik, 156,5 milyar dolara çıkardık, bu sınırı da aşmak üzereyiz. En fazla birkaç ay içinde, aralık ayında biz bunu gerçekleştiremezsek, ocak ayını bitirmeden yıllık bazda baktığınızda 157,6 milyar dolarlık tarihi rekorumuzu mutlaka ve mutlaka geçeceğiz. Diğer taraftan, 11 Aralık'ta büyüme rakamı açıklanacak, üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandığında bundan aylar önce söylediğimiz, G-20 ülkeleri yani dünyanın en büyük 20 ülkesi içinde, OECD'nin 35 ülkesi içinde Türkiye Cumhuriyeti bir numara olacak."

"Eximbank, 2018'de dünyada bir numara olacak"

Bakan Zeybekci, derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini yüzde 2-3 aralığında belirlediklerini, çeyreklik rakamlar açıkladığında da bu öngörüleri her seferinde revize ettiklerini kaydetti.

Zeybekci, "Eximbank'a da hedef koyduk. Eximbank, 2018 yılında dünyada bir numara olacak. Bunun için hükümetimiz Eximbank'ın 3 milyar olan sermayesini 10 milyara çıkardı. Bugün Eximbank dünyanın en itibarlı Eximbank'larından biri olarak dünya piyasalarında en uygun imkanlarla borçlanabiliyor." dedi.

Kaynak: AA