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Türkiye 11 ayda 222 bin ton fındık ihraç etti

KFMİB Başkanı Sevinç, "Türkiye, 1 Eylül 2016-31 Temmuz 2017 arasında 222 bin 713 ton iç fındık ihraç etti ve karşılığında 1 milyar 789 milyon 355 bin dolar kazanç sağladı" dedi.

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Türkiye 11 ayda 222 bin ton fındık ihraç etti

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, 1 Eylül 2016-31 Temmuz 2017 arasında 222 bin 713 ton iç fındık ihraç edilerek karşılığında 1 milyar 789 milyon 355 bin dolar kazanç sağlandığını söyledi.

Sevinç, 2016-2017 fındık ihracat sezonunda 11 ayın geride kaldığını belirtti.

Türkiye'den 1 Eylül 2016-31 Temmuz 2017 arasında 222 bin 713 ton iç fındık ihraç edildiğini ifade eden Sevinç, "Bunun karşılığında 1 milyar 789 milyon 355 bin dolar kazanç sağlandı. Veriler, geçen sezona göre miktarda yüzde 5,1, değer bazında ise yüzde 17,1 azalış olduğunu gösteriyor." dedi.

Sevinç, geçen sezonun aynı döneminde 234 bin 661 ton iç fındık ihracatı gerçekleştiğini, karşılığında ise 2 milyar 158 milyon 426 bin dolar gelir elde edildiğini kaydetti.

Fındık ihracatının büyük kısmının önceki yıllarda olduğu gibi AB ülkelerine yapıldığına işaret eden Sevinç, AB dışındaki ülkeler ile deniz aşırı ülkelere de ürün satıldığını söyledi.

Sevinç, 2016-2017 sezonunun 31 Ağustos'ta sona ereceğini, tahmini ihracat hedeflerinin ise 235 ile 240 bin ton arasında olduğunu dile getirdi.

Edip Sevinç, yeni ihracat sezonuna da değinerek, "Bu yıl rekolte iyi. Serbest piyasa rejimi sürdürülürse yeni sezonda 300 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilerek Türk fındığının tamamı ihraç edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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