  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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TürkAkım'ın deniz geçişinin yüzde 30'u tamamlandı

Rusya doğalgazını Türkiye ve devamında Avrupa'ya taşıması planlanan TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin deniz bölümü inşaatında büyük aşama kaydedildi.

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TürkAkımın deniz geçişinin yüzde 30u tamamlandı

Rusya doğalgazını Türkiye ve devamında Avrupa'ya taşıması planlanan TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin deniz bölümü inşaatının yüzde 30'u tamamlandı.

TurkStream şirketinden yapılan yazılı açıklamada, boru hattının Karadeniz tabanına inşa edilen iki derin deniz geçiş hattının toplam uzunluğunun 555 kilometreye ulaştığı belirtildi.

TürkAkım ekonomiye büyük katkı sağlayacak

İnşaatın söz konusu kısmının oldukça kısa sürede bitirildiği belirtilen açıklamada, "TürkAkım’ın deniz bölümü inşaatının yüzde 30’u 7 aydan kısa bir sürede tamamlandığı" bildirildi.

Bu arada, boru hattını deniz tabanına döşeyen Pioneering Spirit gemisi, Karadeniz’deki çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin Ekonomik Münhasır Bölgesi’ne 4 Kasım'da giriş yapan dünyanın en büyük inşaat gemisi olan Pioneering Spirit, 2 bin191 metre derinlikte boru döşeme faaliyeti gerçekleştiriyor. Geminin boru döşeme hızı günde ortalama 4 kilometreyi buluyor.

İki hattan oluşan ve her bir hattı 15,75 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak projenin deniz bölümünün inşaatı Rus şirket Gazprom'un yüzde 100 iştiraki South Stream Transport B.V. şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.

Etiketler: TürkAkım projesi, karadeniz, Gazprom
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