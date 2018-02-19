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TürkAkım'ın deniz bölümünün yüzde 48'i tamamlandı

TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin deniz bölümündeki iki hatta bugüne kadar 884 kilometre boru döşendi.

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TürkAkımın deniz bölümünün yüzde 48i tamamlandı

TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin deniz bölümündeki iki hatta bugüne kadar 884 kilometre boru döşendiği ve inşaatın deniz kısmının yüzde 48'lik bölümünün tamamlandığı bildirildi.

TürkAkım şirketinden yapılan açıklamada, Pioneering Spirit gemisi tarafından yürütülen birinci hattın inşaatında bugün itibarıyla Bulgaristan Münhasır Ekonomik Bölgesi yakınındaki 660'ıncı kilometrenin geçildiği belirtildi. Böylece, Türkiye'ye doğalgaz sağlayacak söz konusu hattın yüzde 70'inin tamamlandığı kaydedildi.

Türkiye tarafından verilen izinler doğrultusunda projede Kıyıköy beldesine doğru ilerlemeye devam edildiği vurgulanan açıklamada, "Boru hattını oluşturan iki hatta bugüne dek toplamda 884 kilometre boru döşendi. Bu mesafe boru hattının deniz kesiminin yüzde 48'ine denk geliyor." ifadesi kullanıldı.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Kaynak: AA

Etiketler: TürkAkım projesi, doğalgaz
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