  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.756
    EURO 4.693
  • BIST 118285.86
    ALTIN 162.636
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TürkAkım'da vergi kararı

TürkAkım'da vergi kararı

TürkAkım doğalgaz boru hattının Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgeleri ve kıta sahanlıkları içinde faaliyet gösteren deniz bölümü şirketi vergiye tabi tutulmayacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TürkAkımda vergi kararı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, Türk tarafı, projenin deniz bölümü şirketinin mühendislik danışmanlık hizmetleri, inşaat öncesi hizmetleri ve inşaat tesisi işletme hizmetleri, ön tasarım hizmetleri ve tasarım hizmetleri de dahil olmak üzere danışmanlık, hukuk, muhasebat ve mühendislik hizmetlerini katma değer vergisinden istisna tutacak. Bu şirket, gelir üzerinden alınan vergilerden de istisna olacak.

Kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanması için gerekli olan taşıma araçları, teknik tesisler, gemiler, borular, diğer malzeme ve teknik kaynaklar, teçhizat, bileşenler ve yedek parçalar da vergi ve gümrük vergilerinden müstesna olacak. Gümrük vergisi muafiyeti Rus tarafının ilgili mevzuatı hazırlamasının ardından uygulanacak.

Deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketi, projenin uygulanması için oluşturulan ya da edinilen mülkler bakımından emlak vergisi ve diğer benzer vergilerden istisna tutulacak.

Kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanması ile bağlantılı inşaat ve onarım işleri ödemelerinde gelir veya kurumlar stopaj vergisi ödenmeyecek.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Proje, deniz bölümü 1, deniz bölümü 2, kara bölümü 1 ve kara bölümü 2 olmak üzere 4 kısımdan oluşuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: türkakım, rusya, doğalgaz
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER