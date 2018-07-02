Türk zeytinyağı 113 ülkede sofraları süslüyor

Türkiye, zeytinyağı ihracat sezonunun başladığı 1 Kasım 2017'den 1 Mayıs 2018'e kadar geçen 6 aylık dönemde 199 milyon 285 bin dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihracat ABD'ye yapıldı

Dünyanın 113 ülkesinde sofraları süsleyen Türk zeytinyağında en fazla ihracat 75 milyon 473 bin dolarla ABD'ye oldu. Bu ülkeyi 48 milyon 839 bin dolarla İspanya ve 13 milyon 767 bin dolarla Suudi Arabistan takip etti.

Uzun yıllardır Uzakdoğu pazarını hedefe alan Türk zeytinyağı ihracatçıları çabalarının meyvesini toplamaya başladı.

En fazla ihracat artışı Japonya'da

Çin, Hong-Kong ve Endonezya gibi ülkelere zeytinyağı ihracatı yükselirken, bu yıl en fazla artış gösteren ülke ise Japonya oldu.

Geçen sezonun ilk 6 ayında Türkiye, Japonya'ya 1 milyon 363 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu rakam bu sezon yaklaşık yüzde 520 artarak 8 milyon 448 bin dolara ulaştı.

ABD'ye 75 milyon dolarlık zeytinyağı

Dünya genelinde zeytinyağı ihracatında ABD'de de artış görüldü.

Zeytinyağı ihracatında ilk sırada yer alan ABD'ye geçen yılın ilk 6 ayında 28 milyon 684 bin dolarlık ihracat yapılırken, rakam bu yıl yaklaşık yüzde 163 artarak 75 milyon 423 bin dolara çıktı.

Türk zeytinyağı marka olma yolunda

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, Japonya'da Türk zeytinyağının marka olma yolunda ilerlediğine işaret ederek, "Bu pazarda büyümemizin bir diğer sebebi de Türk zeytinyağının rakip ülke yağlarına göre fiyat avantajının bulunması. Rakip ülkelerle rekabet edebilir düzeydeyiz. Japonya özelinde Uzakdoğu pazarındaki ihracatımızın artacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA