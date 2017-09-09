Türk yumurtası 19 ülkeye ihraç edildi

Türkiye bu yılın 7 aylık döneminde 19 ülkeye 180 milyon dolarlık yumurta ihraç etti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl 23 ülkeye 289 bin ton yumurta satılarak karşılığında 289,4 milyon dolar gelir elde edildi. Geçen yıl en fazla ihracat 232,7 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 18,2 milyon dolarla Suriye, 12 milyon dolarla Suudi Arabistan izledi.

Bu yılın 7 ayında ise 19 ülkeye 180 milyon dolar tutarında 171 bin ton yumurta ihraç edildi. Bu yıl da 154,8 milyon dolarla en fazla yumurta Irak'a satıldı. Irak'ı 5,5 milyon dolarla Azerbaycan, 3,3 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 3,1'er milyon dolarla Suudi Arabistan ve Suriye, 2,6 milyon dolarla Katar takip etti. Türkiye'den bu dönemde Libya, Somali, İran, Bahreyn, Umman, Kuveyt, Kazakistan, Sudan, Burkina Faso, Fildişi Sahilleri, Lübnan, Gürcistan ve Afganistan'a yumurta gönderildi.

Öte yandan Avrupa'nın bazı ülkelerinde üretilen yumurtalarda böcek ilacı "fipronil" maddesinin bulunmasıyla başlayan krizin ardından Türkiye'de de konuya yönelik izleme süreci sürdürülüyor. Türkiye'de yapılan analizlerde yumurtalarda söz konusu madde tespit edilmedi.

"Kalıntı İzleme Planı uygulanıyor"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uyguladığı "Ulusal Kalıntı İzleme Planı" ile AB direktifine uygun olarak ürünlerde kalıntı araması yapıldığını belirterek, "Her yıl, belli sayıda örnek toplanarak yetkili laboratuvarlarda kalıntı analizleri gerçekleştiriliyor. Analiz edilecek ilaç ya da bulaşanlar da yine bu plan kapsamında tanımlanmış durumda. Bakanlık, kümesteki tozdan dahi örnek alıp inceliyor." diye konuştu.

Fipronil maddesinin de bu kapsamda denetlendiğini anlatan Gözet, şunları kaydetti:

“Bu madde, Türkiye’de bakanlık ruhsatlı olarak sadece kedi ve köpeklerde kullanılmak üzere küçük dozlarda hazırlanıyor. Onun dışında mısır kurdu için kullanılıyor ancak onun da hasatı yapılana kadar etkisi geçiyor. Tavuğa geçmiyor. Kümeslerde kullanılması ekonomik değil. AB’nin bu konuda açıklama yapması için Türkiye’den yumurta alıp analiz yapması gerekiyordu. Ortadoğu’ya ciddi yumurta pazarlıyorlardı. Bu pazarlarını kaybetmiş durumda oldukları için ticari endişe ile açıklama yapıyorlar.”

"Parazitler bağışıklık kazandığı için kullanımı arttı"

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı da fipronil maddesinin AB ve ABD dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kümes hayvanlarında bit mücadelesinde kullanıldığını aktardı. Parazitlerin, her ilaca olduğu gibi bu ilaca karşı da bağışıklık gösterdiğine işaret eden Vargı, "Parazitler bağışıklık kazandığı için her geçen yıl daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu da yumurtaya geçişe neden oldu ve skandal ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Hollanda ve Belçika'daki tavuk çiftliklerinde kullanılan fipronil adlı haşere ilacının yumurtalarda tespit edilmesi üzerine ağustos ayı başında Avrupa Komisyonunca inceleme başlatılmıştı. Komisyon, 24 AB üyesi ülkedeki yumurtalarda fipronil maddesi tespit edildiğini açıklamıştı.