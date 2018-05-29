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Türk yatırımcılar, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile görüştü

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Türk yatırımcılar ile Hartum'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki seçkin ilişkiler ve iş birliğinin ufukları ele alındı.

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Türk yatırımcılar, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile görüştü

Türk yatırımcılar, Sudan ziyareti kapsamında Petrol ve Gaz Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi, ardından görüşmelerin sonuçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'e bilgi verdi.

Heyetin Sudan ziyaretinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye gerçekleştirdiği son ziyarete dayandığı aktarıldı.

Uzun vadeli yatırım ve stratejik ortaklık isteği

Türk heyeti, ayrıca Sudan'ın gaz, benzin ve buğday dağıtımında bir merkez haline gelebilmesi için uzun vadeli yatırım ile stratejik ortaklığın kurulması konusunda istekli olduklarını vurguladı.

Sudan'ın böylelikle kendi ihtiyaçlarını karşılayacağı, fazlasını da komşu ülkelere ihraç edebileceğini belirten heyet, bunun için Port Sudan'da bir petrol rafinerisi, gaz deposu ve buğday silosu kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Türk yatırımcılar, Port Sudan'daki serbest ticaret bölgesinden istifade ederek, kentte kurulacak rafineriyle ülkenin doğu illerinin gaz ihtiyacının doğrudan karşılanabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: sudan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hartum
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