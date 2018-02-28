Türk turizmi yükselişte

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018'in ilk rakamları, yılın turizm açısından umut verici olduğunu gösteriyor.

Bakanlık verilerine göre, 2017'nin Ocak ayında 1 milyon 55 bin 474 olan ziyaretçi sayısı, 2018'in aynı döneminde yüzde 38'lik artışla 1 milyon 461 bin 570'e yükseldi.

Türkiye'ye en çok İran'dan geldiler

Türkiye'ye bu yıl Ocak ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında birinci sırada 154 bin 296 kişiyle İran yer aldı. Bunu, 150 bin 849 kişiyle Gürcistan, 119 bin 296 kişiyle Bulgaristan takip etti.

En çok ziyaret edilen iller

Ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada. Ocak ayında İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısı 831 bin 307'yi buldu. İstanbul'u, 181 bin 451 ziyaretçiyle Edirne, 158 bin 684 ziyaretçiyle de Artvin takip etti.

Yurt dışındaki turlardan gelen erken rezervasyonlara ilişkin bilgiler, 2018'de Türkiye'ye gelecek turist sayısının beklenenin çok daha üstüne çıkacağını gösteriyor.

Kaynak: AA