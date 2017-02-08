Türk Telekom'dan rekor büyüme

2016 yılsonu finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Türk Telekom, toplam konsolide grup gelirlerinde şirket öngörülerinden daha güçlü bir büyüme sağlayarak, yılı rekor seviyede gelir ve yüksek operasyonel performansla tamamladı.

Şirketin 2016 yılındaki gelirleri, halka arzdan bu yana yıllık bazda en yüksek büyüme oranı olan yüzde 10,9 ile 16,1 milyar liraya ulaştı.

Türk lirasının (TL) dolar ve avro karşısında 2016 yılında yaşadığı değer kaybı ve kur zararları net kar yaratımına olumsuz yansısa da Türk Telekom operasyonel olarak başarılı bir yılı geride bıraktı.

Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) ise halka arzdan bu yana rekor seviyesi olan 5,5 milyar liraya yükseldi.

Geçen yıl da yatırımlarına hız kesmeyen Türk Telekom, 3 milyar lira yatırım gerçekleştirerek Türkiye'nin dijital geleceğine katkı sağlamaya devam etti.

Türk Telekom, 2016 yılında, halka arzdan bu yana rekor seviyede gerçekleşen 1,5 milyon net abone kazanımı ile 38,9 milyon aboneye ulaştı. Genişbant abone tabanı da halka arzdan bu yana en yüksek yıllık abone kazanımı olan 691 bin ile 2016 yılı sonunda 8,7 milyona yükseldi.

Fiber abone sayısı, geçen yıl sonunda 2 milyonu aşan Türk Telekom'un fiber uzunluğu 228 bin kilometre, fiber hane kapsama rakamı da 13,9 milyon olarak gerçekleşti.

Mobil abone tabanı 2015'teki güçlü 932 bin abone kazanımının ardından 2016'da 1,3 milyon artışla 18,6 milyona çıkan şirketin, bir yıl önce yüzde 66 seviyesindeki akıllı telefon penetrasyonu ise geçen yılsonunda yüzde 75'e yükseldi.

"Tek marka çatısı altında mükemmel sonuçlar elde ettik"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2016'nın, sektörün lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi pozisyonlarını güçlendirdikleri ve şirket tarihinde çok önemli gelişmeler kaydettikleri bir yıl olduğunu ifade etti.

Geçen yıla Türkiye'nin en büyük marka birleşmesini kaydederek başladıklarını aktaran Doany, mobil, internet, telefon, TV ve yenilikçi dijital hizmetlerini tek mağazadan müşterilerine sunar hale geldiklerini, grup içi güç ve hizmetlerini bir araya getirerek yakaladıkları bu sinerjinin 2016 sonuçlarına da başarılı bir şekilde yansıdığını bildirdi.

Doany, "Tek marka çatısı altında birleştirdiğimiz altyapımız, satış kanallarımız ve katma değerli servislerimiz sayesinde mükemmel operasyonel sonuçlar elde ettik. 2008'deki halka arzdan bu yana rekor yıllık abone kazanımı ve rekor yıllık gelir büyümesi elde ettik. Abone sayımız 38,9 milyona, gelirlerimiz 16,1 milyar liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

2016'nın mobil operasyonları açısından da müşterilerinin hayatını önemli ölçüde etkileyen dönüm noktası niteliğinde bir yıl olduğunu belirten Doany, şunları kaydetti:

"900MHz frekansını hızla yaygınlaştırarak 3G hizmetlerinin kapalı alanlarda güçlenmesini sağladık ve LTE hizmetlerini kaliteli şekilde verebilmek için gerekli en önemli frekansları almamızın da etkisiyle LTE dönemine güçlü bir giriş yaptık. Şebeke kalitemizi yükseltmemiz sayesinde müşterilerimizin bilgiye erişimlerini kolaylaştırdık, hayatlarına hız kattık. Artan hızlarla birlikte veri tüketimi büyümesi önemli oranda artış gösterdi. 2016 sonu itibarıyla akıllı telefon kullanıcılarımızın yüzde 53'ü LTE uyumlu telefon kullanıyor. LTE kullanıcılarının aylık ortalama mobil veri kullanımı da 3,9 GB'ye yükselmiş durumda. Müşterilerimize sunduğumuz değerlerin artmasından memnuniyet duyuyoruz.

Aynı şekilde, Türkiye'nin tüm şehirlerine ulaşan yaygın fiber ağımızın 228 bin kilometre uzunluğa, 13,9 milyon haneye ve hane halkının yüzde 60'ına erişmesinden gurur duyuyoruz. Buna ek olarak, Türk Telekom'un gücünü altyapıdan üstyapı hizmetlerine taşımak için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın ilk örnekleri olarak Türkiye'nin en sevilen online dijital müzik platformu Türk Telekom Müzik, UEFA yayın haklarına sahip TV platformumuz Tivibu, lider dijital oyun platformumuz Playstore ve Türkiye’nin lider online eğitim destek hizmetleri Vitamin'i gösterebiliriz."

"İştiraklerimizi daha da güçlendireceğiz"

Doany, en kaliteli ürün portföyünü, daha kapsamlı ürün ve hizmet paketlerini sunmaya ve müşterilerini çapraz satışlar yoluyla farklı ürün ve hizmetlerden de faydalandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Türk Telekom olarak her zaman insan odaklı çalıştıklarını ifade eden Doany, "Bu vizyonumuzdan hareketle Türkiye'nin her bir köşesindeki kullanıcının ihtiyaçlarını anlamaya ve bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik teknolojik ürün ve hizmetler sunmaya öncelik veriyoruz. Son derece geniş ürün ve hizmet yelpazesine sahip lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi olarak Türkiye'nin 81 iline yayılmış bölge müdürlüklerimiz aracılığıyla tüm müşteri segmentlerine daha yakından dokunup onlara benzersiz bir değer yaratma konusunda durmaksızın çalışacağız." yorumunu yaptı.

Doany, şöyle devam etti:

"Bunlara ek olarak, Türkiye'nin küresel teknoloji devleri arasında yer alması ve ülkenin dijital dönüşümüne katkı sağlamak için proaktif bir şekilde adım atmaya devam ediyoruz. İştirakimiz Argela tarafından ABD Marka ve Patent Ofisine yaptığımız 28 patent başvurusu ile 5G ve ilgili teknolojilerin Türkiye'de geliştirilmesine öncülük ediyor, Türkiye'yi 5G ve ileri mobil teknolojilerini geliştirip ihraç eden ülkeler ligine sokmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Ayrıca, Hükümetimiz tarafından hayata geçirilen Sağlık Kampüsleri Projesi'nde yer alarak Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesine katkı sağlıyoruz. Proje kapsamında iştiraklerimiz İnnova ve Assistt ile veri merkezinden bilgi yönetim sistemi uygulama ve entegrasyonuna ve çağrı merkezi hizmetlerine kadar birçok alanda ürün ve servisler sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde iştiraklerimizi daha da güçlendirerek, alanında lider olmalarını sağlayacağız."

Geçen yılın sonlarına doğru, daha iyi operasyonel çeviklik ve daha sade bir yapı altında faaliyet göstermelerini sağlayacak olan organizasyonel değişiklikleri olduğunu aktaran Doany, yeni yapıda organizasyonun diğer kademelerine de genişleyecek şekilde üst düzey pozisyonlarını sadeleştirdiklerini ifade etti.

Doany, amaçlarının ortak operasyonların sinerjilerinden maksimum fayda sağlamak ve icraatı güçlendirmek, bunu yaparken de mevcut pazar segmentasyon yapısını, diğer bir deyişle bireysel ve kurumsal müşteri segmentasyonunu korumak olduğunu kaydetti.

Yeni organizasyonun, şirketi bir sonraki pazar aşamalarına hazırlamada oldukça etkili olacağına inandığını belirten Doany, "Tüm çalışanlarımıza 2016 yılındaki katkıları ve emekleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde entegre yapımızdan aldığımız güçle paydaşlarımıza değer yaratmak için yeni verimlilik alanları keşfedip uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. AA