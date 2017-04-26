Türk Telekom'dan ilk çeyrekte dev gelir

Türk Telekom'un ilk çeyrek gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,33 arttı ve 4,3 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin net karı da kur zararları nedeniyle 66 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom, 2017 yılının ilk çeyreğine rekor büyüme ve yüksek abone kazanımı ile damga vurdu. Yılın ilk çeyreğinde toplam gelirler halka arzdan bu yana en yüksek yıllık artışla yüzde 13,33 büyüyerek 4,3 milyar TL'ye ulaştı.

Faiz ve Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK), 2010'dan bu yana en hızlı büyüme oranı olan yıllık yüzde 21'lik artış ile 1,5 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjı yıllık bazda 2 puanın üzerinde artarak yüzde 35,5 oldu.

Net kar ise Türk lirasının dolar ve avro karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak ortaya çıkan kur zararları nedeni ile 66 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türk Telekom, çapraz satış, üst paket satış ve katma değerli hizmetlere odaklanan entegre yaklaşımının verdiği sinerjiyle, yılın ilk çeyreğinin sonunda abone sayısını yıllık 1,3 milyon artırarak 39,2 milyona taşıdı. Türk Telekom'un toplam genişbant abone sayısı 2012 yılından bu yana en yüksek birinci çeyrek net abone kazanımı olan 218 bin ile 8,9 milyona ulaştı. Bu artışın yüzde 75'ini fiber aboneleri oluşturdu ve toplam fiber abone bazı da 2,2 milyona taşındı.

Mobil abone sayısı 142 bin artarak 18,7 milyona yükseldi. Türk Telekom'un mobil data büyümesindeki güçlü ivme de 2017 ilk çeyreğinde devam etti. Data gelirleri yıllık yüzde 79 artarak mobil servis gelirlerinin yüzde 50'sine ulaştı. Toplam TV abone sayısı ise 2,1 milyona ulaşırken, bu bazın 774 binini Ev TV aboneleri oluşturdu. Ev TV abone bazındaki büyüme ilk çeyrekte hızlanarak 97 bine yükseldi ve bu segmentte şimdiye dek elde edilen en yüksek çeyrek net abone kazanımı gerçekleşti.

"2017'ye güzel bir başlangıç yaptık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany, 2017 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendirdi. Doany, şunları kaydetti:

"Türk Telekom 2017'ye güzel bir başlangıç yaptı. Yılın ilk çeyreğinde toplam gelirimiz yıllık yüzde 13,33 artarak 4,3 milyar TL'ye ulaştı. Bu halka arzdan bu yana en yüksek orana işaret ediyor. Operasyonel karlılığımız ise ilk çeyrekte oldukça güçlü. FAVÖK takdire değer bir şekilde 2010'dan bu yana en hızlı büyüme oranı olan yıllık yüzde 21'lik artış ile 1,5 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjımız yıllık bazda 2 puanın üzerinde artarak yüzde 35,5 oldu.

Abone sayımız, özellikle genişbant ve mobil segmentlerindeki büyümeyle yıllık 1,3 milyon artarak 39,2 milyona ulaştı. Üstelik daha fazla sayıda abonemiz LTE ve fiber kullandıkça ve her ikisinde de veri tüketimi istikrarlı bir şekilde arttıkça bu segmentlerde son 5 yılda gördüğümüz en yüksek yıllık ARPU büyümesini gerçekleştirdik."

Bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı döneminde yüzde 40 olan akıllı telefon kullanıcıları arasında LTE uyumlu cihaz penetrasyonunun yüzde 57'ye ulaştığı bilgisini veren Doany, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda, fiber abonelerimizin sayısı 2,2 milyona ulaştı ki bu genişbant abone bazımızın yüzde 24'ünün artık fiberli olduğu anlamına geliyor. Buna ek olarak dijital hizmetlerimizin önemli ayakları olan Tivibu Ev ve Tivibu Go ile hem mobil hem de genişbant tekliflerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.

Münhasır UEFA içeriğimiz, zengin film kütüphanemiz, ülke çapında uydu, IPTV ve OTT platform erişimimizin desteği ile 2,1 milyon TV abonemiz var. Bunların hepsine ek olarak, penetrasyonu artırmak için özellikle genişbant ve uydu TV kampanyalarımızla odağımızı bu hizmetlerimizden yararlanmayan hanelere de çeviriyoruz."

"Güçlü iş birliklerine devam edeceğiz"

Doany, 2017 yılının ilk çeyreğinde güçlü iş birliklerine de imza attıklarını dile getirdi. Mobil segmentte PTTCell kapsamında 5 yıldır süren birlikteliğe ek olarak, PTT ile birlikte sahip oldukları veya ortak kullandıkları gayrimenkul portföyünü rasyonel şekilde değerlendirmek üzere bir protokol imzaladıklarını hatırlatan Doany, şu açıklamalarda bulundu:

"Ayrıca, Türkiye'de bin 472 lokasyonda mobil altyapı kurulum ve işletmesi sağlamak için Evrensel Hizmet İhalesine Vodafone ile ortak bir teklif sunduk. Bu girişimin mobil şebeke paylaşımında bir paradigma kayması yaratacağına inanıyorum. Ortak eylem ve iş birliklerimizi daha da ilerleterek, sermayenin verimli kullanımı hususundaki çabalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz."

Geleceğin telekomünikasyon teknolojilerine liderlik etme konusundaki motivasyonlarının oldukça yüksek olduğuna işaret eden Doany, 2017 yılında grup şirketlerinin önemli projelere imza attığını vurguladı. Doany, şu bilgileri paylaştı:

"2017'nin 1. çeyreğinde tamamı Türk Telekom'a ait Ar-Ge şirketimiz Argela'nın geliştirdiği Wirofon'un gelişmiş bir versiyonunu sunduk. Bir yandan Türkiye'deki bütün mobil müşterilere yeni nesil anında mesajlaşma, ses ve HD görüntülü görüşme hizmetleri sağlarken, Wirofon aynı zamanda Türk Telekom sabit ses abonelerine de mobil cihazları üzerinden sabit ses dakikalarını kullanma imkanı sunuyor. Wirofon'un kamu kurumları için hususi özelliklerle zenginleştirilecek özel bir versiyonunu da geliştiriyoruz.

Ayrıca, Argela'nın çalışmalarını bir üst seviyeye taşıyarak Türkiye'nin ilk 5G Mükemmeliyet Merkezini açtığımızı belirtmekten gurur duyuyorum. Bu merkezde üniversiteler, araştırma kurumları ve sektörün stratejik ortaklarıyla birlikte yeni nesil mobil teknolojilerin geleceğini inşa etmek için Ar-Ge çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Artık teknolojinin yalnızca kullanıcısı değil, aynı zamanda geliştiricisiyiz de.

Argela'nın ürün ve servilerini temel Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra dünya çapında diğer operatörlerin özellikle tüketicilere yönelik teklifleri için de genişletiyoruz. Wirofon'u yeniden piyasaya sürerek buna bir başlangıç yaptık ve bu doğrultuda yeni ürünler çıkartacağız. Bu bağlamda iş birliklerimizi yalnızca grup şirketleri arasında güçlendirmeye devam etmekle kalmayıp bunu uluslararası çapta ICT ekosistemine de yayacağız."