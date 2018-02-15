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Buradasınız : » » Türk şirketleri Kazakistan'a çıkarma yapacak

Türk şirketleri Kazakistan'a çıkarma yapacak

Makyol İnşaat ve Alsim Alarko, Kore şirketleriyle birlikte Kazakistan'da büyük yol inşaatı projesini hayata geçirecek.

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Türk şirketleri Kazakistana çıkarma yapacak

Kazakistan’ın Güney Kore Elçiliğinin yatırımlardan sorumlu Danışmanı Oljas Rayev, Türk şirketleri Makyol İnşaat, Alsim Alarko ve Kore’nin SK ve Korea Expressway Corporation firmaları arasında Büyük Almatı Çevre Yolu (BAKAD) projesinin hayata geçirilmesiyle ilgili imtiyaz anlaşmasının imzalandığını açıkladı. 

İnşaat işlerinin bu yıl başlayacağına işaret eden Rayev, uzunluğu 66 kilometre olan yolun Almatı eyaletinin Karasay, İliy ve Talgar ilçelerinden geçeceğini ve yol üzerinde 7 kavşağın ve 13 üst geçit köprünün yapılmasının planlandığını söyledi.

Rayev, BAKAD’ın, uzun zamandır beklenen ve zor bir projelerden olduğuna dikkati çekerek, “Yolun faaliyete geçmesiyle Almatı’daki çevresel durumun önemli ölçüde iyileşmesi, şehrin kilometrelerce trafik sıkışıklığından arındırılması bekleniyor.” dedi.

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı, 150 milyar tengeye mal olacak projeyi Türk ve Kore yatırımcıların gerçekleştireceğini açıklamıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde adım atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere 9 Eylül'de Kazakistan'a gitmişti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Akorda Cumhurbaşkanlığı Saray’ında görüşmüştü.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Toplantı öncesi Erdoğan ve Nazarbayev huzurunda "Büyük Almatı Çevre Yolu İnşaası ve İşletmesi ile ilgili Alsim Alarko, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı Arasındaki Mutabakat Zaptı, Alsim Alarko Başkanı Ayhan Yavrucu ile Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek imzalamıştı.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: Kazakistan, büyük yol inşaatı, Büyük Almatı Çevre Yolu
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