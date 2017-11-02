Türk silahlarına dünyanın dört bir yanından büyük ilgi

Türkiye'de üretilen tabanca, av tüfeği, pompalı tüfek ve otomatik tüfeklere, kaliteleri ve uygun fiyatları dolayısıyla Balkan ülkeleriyle ABD, Azerbaycan, Moğolistan, Rusya ve Kazakistan'dan yoğun talep geliyor.

Kosova'nın Prizren kentinde düzenlenen 4. Uluslararası Prizren İş Forumu'na katılan Akkurt Silah Sanayi AŞ'nin ortağı ve Trabzon Silah Sanayi AŞ'nin (TİSAŞ) Balkanlar Temsilcisi Derya Kürkçüoğlu, ürettikleri av tüfekleri ve pompalı tüfeklerle yakın savunma silahlarını 17 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

En aktif oldukları bölgenin Balkanlar olduğunu ifade eden Kürkçüoğlu, "Akkurt olarak yılda 30 bin av tüfeği, pompalı tüfek ve otomatik tüfek ihraç ediyoruz. Azerbaycan, Moğolistan, Rusya, Kazakistan ve Balkan ülkelerine satış yapıyoruz." dedi.

Kürkçüoğlu, Türkiye'nin silah sanayisinde çok iyi durumda olduğunu belirterek, "Hükümetin bu konuda çok iyi proje ve yatırım destekleri var. Türkiye, silah sektöründe dünyada önemli bir konumda. Av tüfeği ve pompalı tüfek üretiminde iddialıyız. TİSAŞ da 23 ülkeye ihracat yapıyor. Azerbaycan'ın silah 'know-how'ını yaptık. Birlikte silah üretiyoruz. Kazakistan ile ilgili bir çalışma yapılıyor. TİSAŞ, ABD'ye 100 bin tabanca sattı." diye konuştu.

Kaynak: AA