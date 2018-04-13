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Buradasınız : » » Türk savunma sanayisinin gözdeleri Malezya'da görücüye çıkıyor

Türk savunma sanayisinin gözdeleri Malezya'da görücüye çıkıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Malezya’da katılacağı fuarda başta ANKA olmak üzere, T129 ATAK, T625 Helikopter, HÜRKUŞ ve Milli Muharip Uçak maketleri sergileyecek.

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Türk savunma sanayisinin gözdeleri Malezyada görücüye çıkıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI), 16-19 Nisan 2018 tarihlerinde Malezya’da düzenlenecek DSA (Defence Services Asia) Fuarı'na katılacak.

Fuarın ilk günü Malezya’nın İHA tedariğine yönelik olarak, Malezya Başbakanı’nın da katılacağı fuarda, TAİ ve DEFTECH iş birliği için güven tazeleyecek.

Asya pazarı ihtiyaçlarını karşılamak üzere gittiği ülkelerle olan dinamik ilişkilerini sürdüren TAİ, Malezya’da ANKA İnsansız Hava Aracı başta olmak üzere, tüm ürünleriyle görücüye çıkacak. TAI, Asya’da iddiasını sürdürerek, ses getirecek iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirecek.

Malezya’nın önde gelen holdinglerinden DRB-HICOM bünyesindeki DEFTECH şirketi ile 2017 IDEF İstanbul fuarında ivme kazanan görüşmeler bir adım daha somutlaştırılacak.

Fuarın ilk gününde gerçekleşecek TAI ve DEFTECH törenine Başbakan Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak, Savunma Bakanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı’nın katılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: TAI, mazlezya, hürkuş, helikopter, fuar, ATAK, anka
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