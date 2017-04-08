Türk peyniri dünyaya açılıyor

Türkiye'nin kahvaltı kültüründe önemli bir yer tutan, Ezine'den tuluma, kaşardan örgüye kadar yaklaşık 193 çeşit Türk peynirinin kalitesini ve ihracatını artırmak amacıyla yol haritası hazırlanacak.

Peynirin üretiminden satışına, ihracatından tanıtımına kadar birçok konu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlık yetkilileri, peynir üreticileri ve uzman öğretim üyelerinin katılımıyla Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Ulusal Peynir Çalıştayında ele alınacak.

Bakanlık ile Çanakkale Ticaret Borsası tarafından, Çanakkale'de 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek çalıştay kapsamında, Peynir Tadım Festivali de yapılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de süt ve süt ürünleri üretim potansiyelinin giderek arttığını ve bununla birlikte sektörün iç ve dış piyasada karşılaştığı sorunların çözülmesinin önem arz ettiğini bildirdi.

Ulusal Peynir Çalıştayında özellikle peynir üreticilerinin kaliteli üretimle birlikte tüketiciye ulaşmada karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulacağına işaret eden Daniş, tüketici bilincinin artırılması için yapılabilecek farkındalık çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve izlenebilecek tüketici politikaları üzerinde durulacağını belirtti.

Daniş, Türkiye'nin süt üretim potansiyeliyle sütteki kalite ve hijyen sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetlerin de çalıştayda masaya yatırılacağına dikkati çekerek, "Ülkemizde henüz istenilen seviyeye ulaşmamış olan peynir ihracatının artırabilmesi için izlenecek stratejiler, pazarlama kanalları, markalaşma ve coğrafi işaretler konularında sektör ve bakanlık temsilcileri, üniversiteler ve üreticileri bir araya getirme fırsatı doğacaktır. Çalıştay sonucunda elde edilen veriler bir rapor altında toplanacak, bu rapordan ayrıntılı strateji raporları ve eylem planları oluşturulacaktır. Ulusal Peynir Çalıştayı sonucunda elde edilen çıktılar bakanlık politikalarına ışık tutacaktır." dedi.

Çalıştayda Türkiye'de üretilen peynir çeşitlerinin ele alınacağını vurgulayan Daniş, yeterli miktar ve kalitede ham madde, peynir üretimi, işlenmesi ve muhafazası, örgütlenme, pazarlama, dış ticaret ve markalaşma, politika ve destekler konularının ele alınacağını kaydetti.