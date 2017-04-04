Türk narenciyesi dünya devleri ile yarışıyor

Narenciye Tanıtım Grubu tarafından (NTG) Rusya’da yürütülen iletişim kampanyasının, Rus medyasının önde gelen yarışmasında iki dalda ödüle aday gösterildiği bildirildi.

NTG'den yapılan yazılı açıklamada, Global Connection şirketi tarafından hayata geçirilen NTG tanıtım kampanyasının, Rusya’nın önde gelen medya yarışmalarından Gold Print Awards’ta iki dalda ödüle aday gösterildiği belirtildi.

NTG’nin, yarışmada aday gösterildiği kategorilerde Coca Cola, Apple, Heineken, Nestle ve Unilever gibi önemli şirketlerle yarışacağına işaret edilen açıklamada, Rusya’da yürütülen iletişim kampanyasının, özellikle Rusya ile Türkiye arasında yaşanan kriz sürecinde de devam ettiğinin altı çizildi.

Rus medyasının önde gelen yayın kuruluşlarından Komsomolskaya Pravda, Kommersant ve Pravda’nın üst yöneticilerinin de jüri olarak yer alacağı yarışmada, NTG tarafından yürütülen iletişim kampanyasının “Yiyecek İçecek” ve “Yılın En İyi Çıkış Yapan Markası” kategorilerinde yarışacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NTG Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kavak, Rusya’nın narenciyede Türkiye’nin en büyük pazarı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Rusya pazarını kaybetmemiz söz konusu bile olamazdı ve yaşanan tüm talihsiz gelişmelere rağmen kampanyalarımızı aralıksız sürdürdük. Şimdi bu çalışmalarımızın meyvesini toplama zamanı geldi. Aday gösterilmiş olmak bile başlı başına tanıtım kampanyamızın başarısının belgesidir. Biz Rusların evlerine ve kalplerine girdik. Bu nedenle böyle bir çalışmayı hayata geçirdiğimiz için gurur duyuyoruz.”

Yarışmanın ödül töreni 6 Nisan’da Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenecek. AA