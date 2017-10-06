Türk-Mısır İş Forumu kasımda yapılacak

Türk-Mısır İş Forumu, iki ülke yatırımcı ve iş adamlarının katılımıyla kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek.

Türk-Mısır İşadamları Derneği (TÜMİAD) Başkanı Atilla Ataseven yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması hedefinden hareketle "Hadi birlikte üretelim" sloganı altında Türkiye'de "Türk-Mısır İş Forumu" organize edeceklerini söyledi.

Forumun TÜMİAD, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Konya Ticaret Odası ve Mısır Ticaret Odaları Federasyonu iş birliğiyle düzenleneceğini belirten Ataseven, İstanbul ve Konya'da farklı tarihlerde iki toplantı yapılacağını ve foruma Mısır'dan 100'den fazla iş adamının katılmasını öngördüklerini ifade etti.

26 Kasım-1 Aralık'ta gerçekleştirilecek forumun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun geçen ocak ayında Mısır'a düzenlediği ziyaretin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Türkiye-Mısır ekonomik ilişkilerinde hareketlilik

Türkiye ve Mısır arasındaki ekonomik ilişkilerde son dönemde hareketlilik gözleniyor.

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Tarık Kabil, ağustosta yaptığı açıklamada, 2017'de Mısır'ın Türkiye'ye ihracatının yüzde 30 artarak 1 milyar 70 milyon dolara çıktığını bildirmişti.

ُEkonomi Bakanlığının verilerine göre ise iki ülke arasında 2005 yılında 954,5 milyon dolar olan ticaret hacmi 2010 yılında 3 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Ticaret hacmi 2012 yılında da 5 milyar doları aşmıştı.

Mısır'da demokratik seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, 3 Temmuz 2013'te askeri darbe ile devrilmesinin ardından, ticari ilişkiler iki ülke arasında başlayan siyasi krizden etkilense de ciddi bir zarar görmedi.