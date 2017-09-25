Türk markaları Hindistan'dan umutlu döndü

İç pazarındaki doygunluk ve başta mağaza kiralamaları olmak üzere artan maliyetler nedeniyle yurt dışına odaklanan Türk markaları, alternatif pazar arayışlarına hız verdi.

Birleşmiş Markalar Derneği'nden (BMD) yapılan açıklamaya göre, BMD ile İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) ilk kez birlikte düzenlediği Hindistan ticaret turuna katılan markaların çok olumlu izlenimlerle Türkiye’ye döndüğü belirtildi.

Ticaret turunu değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, 1,3 milyarlık nüfusu ile Hindistan'ın devasa bir pazar olduğunu, bu ülkenin Türk markalarının zihninde çok uzak bir pazar olarak yer aldığını bildirdi.

Öncel, Ekonomi Bakanlığı'nın desteklediği ticaret turuna Türkiye'nin önde gelen markalarından AVVA, Colin's, Collezione, Damat Tween, Dufi, Kiğılı, Mavi, Network, Tuğba ve Twigy'nin katıldığını belirterek, Landmark, Major Brands, Future Retail ve Reliance'n de aralarında bulunduğu Hindistan'ın önemli yatırımcıları ile 300'ün üzerinde görüşme yaptıklarını aktardı.

Öncel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hindistan'da 460 AVM bulunuyor. Tıpkı Türkiye'deki gibi birer sosyalleşme alanına dönüşen AVM'lerin tamamında dolar ve avro yerine yerel para birimi rupi ile kiralama yapılıyor. Rusya gibi gelişen pazarların ilk yıllarını andıran görüntülere şahit olduk. 1,3 milyar nüfuslu bu devasa pazarın Batılı perakende markalarının radarına son birkaç yılda girdiğini gözlemledik. H&M, Zara, Massimo Dutti, GAP, Banana Republic gibi bildiğimiz Batılı markaların tamamı son 6-7 yılda Hindistan'da mağazalaşmaya başlamış."

"İki büyük hazır giyim markamız Hindistan'da bir süredir nabız yokluyor"

Sinan Öncel, 2010'da Hindistan'a giren Zara'nın halen 20 büyük mağazası bulunduğunu, 2015'te ilk mağazasını açan H&M'nin ise 21 mağazaya ulaştığını, söz konusu 2 markanın Hindistan'daki agresif büyüme stratejisinin kendilerini çok etkilediğini kaydetti.

Hindistan'da bu kadar çok Batılı marka göreceklerini tahmin etmediklerini belirten Öncel, "Hindistan, bizim için kolay değil ama zor da değil. İki büyük hazır giyim markamız Hindistan'da bir süredir nabız yokluyor. Yakın gelecekte Türk markalarının da bu devasa pazarda küresel rekabete katıldıklarını görmek bizim için sürpriz olmayacak." ifadelerini kullandı.

"Hindistan'a daha fazla odaklanmalıyız"

İHKİB Başkan Yardımcısı Volkan Atik ise Hindistan nüfusunun yarısının 30 yaşın altında olduğunu, bu genç nüfusun ileriye dönük önemli bir potansiyel barındırdığını bildirdi.

Hindistan orta sınıfının sürekli bir büyüme içinde olduğunu belirten Atik, şunları kaydetti:

"İHKİB ve BMD olarak Türkiye'nin markalı ihracatını artırmak için ortak hareket etme kararı aldık. Son derece başarılı geçen organizasyonda beklentilerimizden çok daha fazlasıyla karşılaştık. Türk ihracatçıları ve markaları olarak 600 milyonun üzerinde genç ve çocuk nüfus ile orta sınıftaki kesintisiz büyümeyi son derece önemsiyoruz. Yaşlı nüfusta gözlemlediğimiz dinsel teslimiyetçi yaklaşım, gençlerde tamamen terse dönmüş durumda. Akıllı telefonlar ve dijital iletişim araçları sayesinde bulundukları yeri, konumu beğenmeyen gençler farklı bir yaşamın özlemi içinde hareket ediyorlar. Geleneksel kıyafetler yerine modern tasarımlara yöneliyorlar."

Atik, Hindistan'ın 30 yıl içinde önemli bir tüketim toplumuna dönüşeceğini belirterek, 5-6 saatlik uçuşla gidilebilen bu ülkenin göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir pazar olduğunu vurguladı.

Buraya daha fazla odaklanılması gerektiğini kaydeden Atik, "Daha çok radarımızda tutup, buraya da odaklanmamız gerekiyor. Türk markaları için çok önemli fırsatlar barındıran Hindistan'da markalarımızın önemli başarılara imza atacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.