Türk malını TTG tanıtacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısıyla ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi için faaliyet gösterecek.

Türki̇ye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri̇ Hakkında Yönetmeli̇k, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TTG, Ekonomi Bakanlığınca belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısıyla ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesine çalışacak.

TTG'nin organlarından Danışma Kurulu; Sektörler Konseyi başkan ve üyeleriyle Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü, Anlaşmalar Genel Müdürü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü ile Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdüründen oluşacak. Danışma Kurulunun başkanlığını TİM Başkanı yürütecek.

Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planını Bakanlığa sunmak üzere karara bağlayacak, TTG'nin amaçlarının yerine getirilmesine yönelik politika ve stratejileri belirleyerek Bakanlığa sunacak, yıllık faaliyet raporunu ve söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen etki analizi raporunu Bakanlığa iletecek.

Yönetim Kurulu ise TİM Başkanı, Danışma Kurulu üyeleri arasından Bakanlıkça belirlenen 3 üye, TİM’in teklifi ve Bakanlık onayıyla belirlenen TTG'nin faaliyet alanına giren konularda uzman 3 üye ve Bakanlıkça belirlenen bir Bakanlık temsilcisinden oluşacak.

TTG'nin gelirleri, ihracat işlemleri üzerinden FOB (güvertede teslime kadarki masraflar) bedelinin on binde üçüne kadar Bakanlıkça belirlenen oranda kesilen katkı paylarından sağlanacak.

Yıllık bütçenin en fazla yüzde 20'si sektörel tanıtım projelerine tahsis edilecek.