Türk lirası Nisan'da emsallerini geride bıraktı

Türk lirası (TL), başlıca gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında nisan başından bu yana en iyi performans gösteren ikinci, dün ise en çok değer kazanan para birimi oldu.

16 Nisan'daki halk oylamasında "evet" sonucu çıkmasının ardından yabancı yatırımcılar ve iş dünyasında beklentilerin iyiye gitmesi ve küresel piyasalarda artan risk iştahı TL varlıklara olan talebi artırdı. Halk oylaması öncesi 3,7376 seviyesinde bulunan dolar/TL, belirsizliğin ortadan kalkması ve geleceği ilişkin olumlu öngörülerle düşüşe geçti.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre adaylar arasında "piyasa dostu" olarak bilinen Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un, Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen'in önünde olması da küresel risk iştahını artırdı.

Küresel piyasalarda dolar endeksi dün yaklaşık 5,5 ayın en düşük seviyesi olan 98,79'a kadar gerilerken, avro/dolar paritesi de 1,0935 ile 5,5 ayın zirvesini gördü.

Dün başlıca gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı sergileyen TL, yüzde 1,86 artışla dolara karşı en fazla değer kazanan para birimi oldu. Dün Macar forinti yüzde 1,69, Rus rublesi yüzde 1,50, Brezilya reali yüzde 0,76 ve Güney Afrika randı da yüzde 0,40 değer kazandı.

TL yüzde 1,35 artışla nisanda en iyi ikinci para birimi

Nisan başından bu yana bakıldığında, Güney Afrika randı yüzde 2,60 artışla dolar karşısında en çok yükselen para birimi olurken, TL de yüzde 1,35 artışla en iyi ikinci para birimi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde dolara karşı Macar forintisi yüzde 1,01, Hindistan rupisi yüzde 0,61, Endonezya rupisi yüzde 0,31 değer kazanırken, Brezilya reali yüzde 0,20, Meksika pesosu yüzde 0,33 ve Güney Kore wonu yüzde 0,77 değer kaybetti.

Bugün son 2 ayın en düşük seviyesini gördü

Dolar/TL, bugün de 5,7000 ile son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Saat 13.00 itibarıyla dolar/TL 3,5870'ten, avro/TL yüzde 0,61 artışla 3,9060'tan, sterlin/dolar da yüzde 0,56 artışla 4,5960'tan işlem görüyor.

Analistler, küresel risk iştahının artması ve jeopolitik risklerin azalmasıyla yatırımcıların gelişmekte olan ülkelere yöneldiğini belirterek, TL'nin diğer para birimlerine karşı daha pozitif ayrıştığına işaret etti.

Halk oylaması öncesinde belirsizlik nedeniyle TL'nin diğer para birimlerine göre negatif ayrıştığını, sonrasında ise bu ayrışmanın kapatılmaya çalışıldığının görüldüğünü ifade eden analistler, TL'deki değerlenmenin devam edebileceğini söyledi.

Yılbaşından bu yana TL, dolara karşı yüzde 1,7 değer kaybederken, diğer gelişmekte olan ülke para birimleri ise yüzde 2 ila 10 arasında değer kazandı.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,50 seviyesinin psikolojik destek konumunda olduğunu, olası yükseliş durumunda ise 3,6250 ve 3,6550 seviyelerinin direnç konumunda izleneceğini kaydetti.