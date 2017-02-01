  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -1º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.094
  • BIST 86270.82
    ALTIN 147.483
Buradasınız : » » Türk Lirası ile ihracat-ithalat arttı

Türk Lirası ile ihracat-ithalat arttı

TL karşılığında yapılan ihracat, geçen yıl 2015'e göre yüzde 29,37 artış gösterdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türk Lirası ile ihracat-ithalat arttı

Türk lirası (TL) karşılığında yapılan ihracat, geçen yıl 2015'e göre yüzde 29,37 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin 2016'da yaptığı ihracat 142 milyar 606 milyon 247 bin dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ihracatın 7 milyar 879 milyon 781 bin dolarlık bölümü TL karşılığında yapıldı.

TL ile yapılan ihracat, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 29,37'lik artış kaydetti. 2015'te TL karşılığı yapılan ihracat tutarı 6 milyar 90 milyon 435 bin dolar olmuştu.

Geçen yılki ihracatın yüzde 48,21'i avro, yüzde 42,58'i dolar, yüzde 5,52'si TL, yüzde 3,13'ü İngiliz sterlini, geri kalanı da diğer para birimleri ile gerçekleştirildi.

TL ile yapılan ithalat yüzde 5,28 arttı

Verilere göre, geçen yıl 198 milyar 601 milyon 934 bin dolar olan toplam ithalat işlemlerinin de 14 milyar 274 milyon 389 bin dolarlık bölümü TL ile yapıldı. TL ile yapılan ithalat tutarı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 5,28 artış gösterdi. 2015'te ise 13 milyar 557 milyon 318 bin dolarlık ithalat TL karşılığında yapılmıştı.

Geçen yıl ithalatın yüzde 56,01'i dolar, yüzde 35,38'i avro, yüzde 7,18'i TL, geri kalan bölümü de diğer para birimleriyle gerçekleştirildi.

 

Etiketler: türk lirası ile ihracat, ithalat, TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER